Вопреки решению KPV LV, депутаты фракции поддержали Витенбергса на посту министра экономики

Он сообщил, что решение было принято большинством присутствовавших депутатов фракции - пятью депутатами.

Гейданс подчеркнул, что в настоящее время внешние условия очень непредсказуемы и изменчивы, поэтому внутренний политический передел недопустим, чтобы не сделать ситуацию еще более хрупкой.

В свою очередь Витенбергс поблагодарил коллег, которые оценили его работу в это трудное время. "Я и дальше буду поддерживать интересы и планы KPV LV, как делал это ранее", - сказал Витенбергс.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) заявил агентству LЕТА, что присоединение к другой политической силе - решение Витенбергса, который является хорошим коллегой. Он пожелал Витенбергсу удачи и выразил надежду на то, что их положительное сотрудничество продолжится.