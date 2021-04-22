Чт, 22.04.2021
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Арманд Рукс, глава Госполиции

Вопреки решению KPV LV, депутаты фракции поддержали Витенбергса на посту министра экономики

Янис Витенбергс ФОТО: Zane Bitere / LETA

Вопреки решению правления, большая часть парламентской фракции партии KPV LV поддержала Яниса Витенбергса на посту министра экономики, свидетельствует предоставленная агентству LЕТА заместителем председателя фракции Айваром Гейдансом информация.

Он сообщил, что решение было принято большинством присутствовавших депутатов фракции - пятью депутатами.

Гейданс подчеркнул, что в настоящее время внешние условия очень непредсказуемы и изменчивы, поэтому внутренний политический передел недопустим, чтобы не сделать ситуацию еще более хрупкой.

В свою очередь Витенбергс поблагодарил коллег, которые оценили его работу в это трудное время. "Я и дальше буду поддерживать интересы и планы KPV LV, как делал это ранее", - сказал Витенбергс.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) заявил агентству LЕТА, что присоединение к другой политической силе - решение Витенбергса, который является хорошим коллегой. Он пожелал Витенбергсу удачи и выразил надежду на то, что их положительное сотрудничество  продолжится.

Как сообщалось, в среду, 21 апреля, правление партии KPV LV приняло решение отозвать Витенбергса с должности министра экономики после того, как он публично объявил о своем выходе из KPV LV и готовности вступить в Национальное объединение.

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