Кариньш: Национальное объединение и KPV LV должны сами разрешить свои разногласия

По мнению президента, партии должны выяснить свои отношения так, чтобы это не повлияло на стабильность правительства.

"Министр экономики находится на должности, и правительство работает по обычной повестке дня. Политические отношения можно урегулировать", - сказал Левитс.

Кариньш назвал ситуацию своеобразной, потому что в среду НО и KPV LV подписали меморандум о сотрудничестве, а затем министр экономики заявил, что покинет свою прежнюю партию и вступит в другую.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время в стране важны стабильность и предсказуемость. "Нам предстоит проделать большую серьезную работу, поэтому я ожидаю, что НО и KPV LV продолжат переговоры друг с другом и разрешат эти разногласия, чтобы мы могли и дальше выводить страну из кризиса", - сказал Кариньш, назвав ситуацию внутренним делом двух политических сил.

Премьер сообщил, что сегодня и завтра у него запланированы встречи с представителями обеих партий.