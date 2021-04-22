Чт, 22.04.2021
Независимо от типа убийства приоритетной задачей полиции является выявление таких преступлений и задержание преступников. Для этого невозможно публично расследовать эти уголовные дела и обсуждать каждый этап расследования. Арманд Рукс, глава Госполиции
Арманд Рукс, глава Госполиции

Кариньш: Национальное объединение и KPV LV должны сами разрешить свои разногласия

Кришьянис Кариньш ФОТО: GINTS IVUSKANS / AFP

Национальное объединение (НО) и партия KPV LV должны сами разрешить разногласия, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в четверг после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Как сообщалось, министр экономики Янис Витенбергс, который выйдет из KPV LV и вступит в НО, не планирует уходить с должности, а KPV LV намерена его отозвать и предложить другого кандидата.

По мнению президента, партии должны выяснить свои отношения так, чтобы это не повлияло на стабильность правительства.

"Министр экономики находится на должности, и правительство работает по обычной повестке дня. Политические отношения можно урегулировать", - сказал Левитс.

Кариньш назвал ситуацию своеобразной, потому что в среду НО и KPV LV подписали меморандум о сотрудничестве, а затем министр экономики заявил, что покинет свою прежнюю партию и вступит в другую.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время в стране важны стабильность и предсказуемость. "Нам предстоит проделать большую серьезную работу, поэтому я ожидаю, что НО и KPV LV продолжат переговоры друг с другом и разрешат эти разногласия, чтобы мы могли и дальше выводить страну из кризиса", - сказал Кариньш, назвав ситуацию внутренним делом двух политических сил.

Премьер сообщил, что сегодня и завтра у него запланированы встречи с представителями обеих партий.

На вопрос, поддержит ли Кариньш другого кандидата на пост министра экономики от KPV LV, как это предусматривает коалиционный договор, премьер ответил, что обсудит ситуацию с обоими партнерами, добавив, что готов сделать все, чтобы сохранить стабильность и предсказуемость в стране.

НАВЕРХ
Back