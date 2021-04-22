KPV LV отзовет Витенбергса с должности министра экономики

Об этом решении партии будет извещен премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Витенбергс был делегирован от нашей партии на должность министра экономики, поэтому было бы справедливо, если бы он объявил о своей отставке вместе с публичными заявлениями о присоединении к другой партии", 7

- сказала Озолиня.

Председатель правления KPV LV Иева Крапане добавила, что переход Витенбергса в Национальное объединение был неожиданным. "Это было непростое решение, потому что до сих пор мы как партия защищали человека, которому верили и всегда поддерживали в трудные времена, в принятии сложных и непонятных для общества решений", - сказала председатель партии.

Решение Витенбергса "пойти другим путем" воспринято партией с пониманием и уважением, отмечает Крапане.

"Осознавая, что в настоящее время в условиях пандемии стране необходимы стабильность и дееспособность, мы уже рассмотрели возможных новых кандидатов, которые смогут обеспечить непрерывность работы Минэкономики", - говорит политик.

KPV LV напоминает, что, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между коалиционными партиями, у KPV LV есть три министерских портфеля - министров внутренних дел, благосостояния и экономики. Коалиционное соглашение предусматривает отстранение министра от должности в течение недели, если партнер, который рекомендовал этого министра, письменно уведомил об отзыве министра.

В передаче LTV "Утренняя панорама" председатель парламентской фракции KPV LV Марис Можвилло заявил, что до разговора с премьером потенциальные кандидаты партии на должность министра экономики названы не будут. 7

Он также не стал комментировать, как будет развиваться ситуация, если Кариньш откажется отзывать Витенбергса из правительства. Можвилло не рад решению Витенбергса и считает, что этот вопрос должен был рассматриваться в интересах партии и фракции.

У Национального объединения в правительстве Кариньша два министерских портфеля - культуры и земледелия. Также эта партия при формировании правительства получила пост председателя Сейма.