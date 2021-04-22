KPV LV отзовет Витенбергса с должности министра экономики

Об этом решении партии будет извещен премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Витенбергс был делегирован от нашей партии на должность министра экономики, поэтому было бы справедливо, если бы он объявил о своей отставке вместе с публичными заявлениями о присоединении к другой партии",
Председатель правления KPV LV Иева Крапане добавила, что переход Витенбергса в Национальное объединение был неожиданным. "Это было непростое решение, потому что до сих пор мы как партия защищали человека, которому верили и всегда поддерживали в трудные времена, в принятии сложных и непонятных для общества решений", - сказала председатель партии.
Решение Витенбергса "пойти другим путем" воспринято партией с пониманием и уважением, отмечает Крапане.
"Осознавая, что в настоящее время в условиях пандемии стране необходимы стабильность и дееспособность, мы уже рассмотрели возможных новых кандидатов, которые смогут обеспечить непрерывность работы Минэкономики", - говорит политик.
KPV LV напоминает, что, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между коалиционными партиями, у KPV LV есть три министерских портфеля - министров внутренних дел, благосостояния и экономики. Коалиционное соглашение предусматривает отстранение министра от должности в течение недели, если партнер, который рекомендовал этого министра, письменно уведомил об отзыве министра.
В передаче LTV "Утренняя панорама" председатель парламентской фракции KPV LV Марис Можвилло заявил, что до разговора с премьером потенциальные кандидаты партии на должность министра экономики названы не будут.
Он также не стал комментировать, как будет развиваться ситуация, если Кариньш откажется отзывать Витенбергса из правительства. Можвилло не рад решению Витенбергса и считает, что этот вопрос должен был рассматриваться в интересах партии и фракции.
У Национального объединения в правительстве Кариньша два министерских портфеля - культуры и земледелия. Также эта партия при формировании правительства получила пост председателя Сейма.
Партия KPV LV, хотя и набрала на выборах в 13-й Сейм больше всего голосов среди коалиционных партий, сейчас находится в состоянии распада, и рейтинги ее очень низки. Исключенный из KPV LV основатель партии Артус Кайминьш заявил, что партия продолжает существовать только потому, что получает из бюджета значительное финансирование.