Беженец из Беларуси Родион Бегляк: "Моя экскурсия в тюрьму Лукашенко, к счастью, была недолгой"

- Насколько увеличилась белорусская диаспора после августовских событий, после того, что произошло в Республике Беларусь? Кажется, сейчас многие сюда приехали, в частности, мы видим, что IT-компании переезжают.

- В ситуации с Латвией диаспора увеличилась не сильно. Возможно, потому что есть вопросы по поводу привлекательности налогового режима для белорусских айтишников,

все-таки Латвия - страна с наиболее высокими налогами в Балтии, по крайней мере, формально, на бумаге. Поэтому, возможно, многие белорусские айтишники не стремятся сюда.

Но диаспора достаточно стабильная, это те люди, которые приехали достаточно давно, по каким-то личным причинам, а сейчас она пополнилась беженцами, около 40 человек, то есть относительно немного.

- Родион, а почему вы выбрали Латвию? Среди самых популярных направлений у белорусов - Польша и Литва, как мы видим.

- У меня особо не было выбора, потому что я ехал из России и я ехал по земле, поэтому граница была только с Эстонией, Латвией и Финляндией, Латвия быстрее всех дала визу. С точки зрения поддержки латвийское правительство делает все, что может, оно очень лояльно к беженцам, выдает все необходимые документы; единственное, мы понимаем, что с налогами сложновато пока.

- А с работой? Какие есть возможности у беженцев? Насколько сложно сейчас найти работу, чтобы обеспечить себе относительно качественный образ жизни?

- На мое удивление, кстати, по поводу работы – легче, чем в Беларуси, причем гораздо легче. Вроде бы и страна гораздо меньше, и заводы здесь все закрылись, так все ругаются, что у них такая большая безработица, но работу все наши ребята понаходили гораздо раньше, чем им даже присвоили статус беженцев, то есть выдали официальное разрешение на работу.

При этом в целом расходы точно такие же, как в Минске, в Беларуси (я живу в Риге), ну, коммунальные немножко дороже, недвижимость немножко дешевле, а зарплата при этом раза в два больше.

- А в какой сфере находили работу? Были ли проблемы? Например, с языком, потому что в Латвии есть закон о госязыке, он достаточно строго соблюдается.

- Закон о госязыке, действительно, большое препятствие иногда. Но нужно понимать, что он касается только государственных учреждений и тех позиций, которые подразумевают работу с клиентами, работу с людьми, потому что если к тебе в Латвии пришел клиент, ты должен уметь ответить ему на латышском языке. Для всех остальных профессий, там, где не нужно обслуживание именно латышских клиентов, требование о языке остается на усмотрение работодателя, оно необходимо для того, чтобы ты мог понимать своего супервайзера и общаться в коллективе.

Я работаю в управленческом консалтинге, большинство коммуникаций в компании происходит на английском, поэтому вообще никаких проблем не было с этим.

- Вы нашли работу по объявлению, или по знакомству, или через биржу труда, как все это происходило?

- Через диаспору.

- Насколько быстро удалось это сделать? Такой практичный вопрос для тех, кто хочет, возможно, переехать в Латвию.

- Процесс получения статуса беженца у меня занял четыре с половиной месяца, из которых последние полтора месяца я уже сидел с оффером (предложением – Прим. ред.) и ждал, когда наконец-таки смогу выйти на работу. То есть три месяца.

- Планируете ли вернуться в Республику Беларусь? Вероника Цепкало, например, говорила, что она и ее близкие очень ждут этого момента, потому что Рига, конечно, гостеприимна, но Минск – их дом, и как только режим Лукашенко уйдет или ослабнет, они сразу вернутся. У вас есть это желание – вернуться домой?