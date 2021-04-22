"Из голодовки надо срочно выходить". Навального обследовали в гражданской больнице

По его словам, это произошло, как только был объявлен митинг в поддержку Алексея Навального - акция была анонсирована 18 апреля. На следующий после митинга день, 22 апреля, адвокатам "неожиданно передали все материалы обследований", добавил Волков.

Волков сообщил, что лечащие врачи Навального пишут, что

из голодовки нужно срочно выходить, но, при этом, достигнут большой прогресс: проведены исследования, и получена информация, необходимая для назначения корректного лечения.

По сообщениям "Медиазоны", врачи просят Навального немедленно прекратить голодовку. "Если голодовка будет продолжаться еще хотя бы минимальное время, нам вскоре будет просто некого лечить", - сказано в обращении медиков.

"Очень грустно, что для достижения такого результата надо 23 дня провести на голодовке, собрать обращения сотни мировых знаменитостей, в срочном порядке провести всероссийский митинг, собрать тысячи подписей врачей, учителей, благотворителей и просто неравнодушных людей со всей России", - написал Леонид Волков.

Напомним, Навальный держит голодовку с 31 марта. Его требование - допуск к нему независимых врачей. До этого этим политик жаловался на боли в спине и ноге. Представители ФСИН же заявляли, что политику предоставляется вся необходимая помощь.

Позднее, 18 апреля Навальный был переведен в больницу для заключенных на территории ИК-3 в городе Владимир. Об этом до сих пор не сообщали ни защита политика, ни ФСИН.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что серьезных опасений по поводу здоровья Навального нет.