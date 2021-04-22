Трагедия в Риге: после смерти младенца мать пыталась покончить с собой, отец в тюрьме. Как работают соцслужбы?

"Моей жене на работу позвонила медсестра и сказала, что ребенок погиб. Жена немедленно пошла в это [социальное] общежитие, где уже были следователи, полиция. Там же был и отец ребенка. Жена узнала, что перед тем, как ребенка увезла скорая, он выпал из рук матери и ударился головой о пол. Об этом рассказала одна из соседок. Еще через какое-то время соседка услышала громкий крик ребенка. на утро приехала полиция и произвела арест", - рассказал Евгений, женатый на сестре матери ребенка.

Эта семья долгое время находилась в поле зрения нескольких учреждений.

Семья переехала в общежитие на улице Иерикю. На первом этаже дома есть даже Рижское отделение социальной службы. Сотрудница, встреченная у входа, о смерти ребенка услышала впервые.

С другой стороны, сотрудница, которая работала с семьей, в день приезда Bez Tabu работала в удаленном режиме.

Встреченные местные жители рассказали, что видели семью под воздействием наркотиков. На вопрос о том, сообщали ли они об увиденном в социальную службу или правоохранительные органы, утвердительно ответили лишь немногие из них.

"В полиции возбуждено уголовное дело по статье 125, пункт 3 Уголовного кодекса - причинение тяжкого вреда здоровью, которое стало причиной смерти потерпевшего по неосторожности. В связи с этим делом задержаны два человека. В настоящее время ведется расследование и назначено обследование для выяснения причины смерти ребенка, поэтому полиция не может предоставить дополнительную информацию.

Евгений отмечает, что он был в общежитии всего три раза, но его жена чаще навещала сестру.

"Жена тоже любила этого ребенка. Каждый день они созванивались, жена спрашивала о их собственном состоянии. Ей показалось, что сестра с мужем трезвы. Сестра сказала, что наркотики не принимает, пьет только заместительные таблетки, так или иначе - состояние было стабильным. Но после инцидента соседи сказали, что они употребляли почти всю неделю", - сказал Евгений.

Представитель Департамента социального обеспечения Рижской думы Лита Брице подтверждает, что социальная служба уже несколько лет работает с этой семьей.

Еще до того, как мальчик появился на свет, семья выразила огромное желание и стремление улучшить семейную жизнь. Во время визитов сотрудников социальной службы и ее партнеров по сотрудничеству не было обнаружено каких-либо существенных отклонений или кризисной ситуации.

Однако родственники не могут принять, почему ответственный социальный работник вовремя не определил критическую ситуацию, чтобы, возможно, предотвратить трагедию.

"Подними задницу. Даже ехать никуда не надо. Поднимись на несколько этажей выше, посмотри, все ли у них в порядке. Я просто хочу, чтобы ее наказали. И чтобы людей, работающих в этих социальных службах, встряхнули, чтобы они наконец начали думать о том, что делают", - сказал Евгений.

Брице не смогла прокомментировать, когда в последний раз с семьей связывался социальный работник, указывая только, что это случилось до дня трагедии - 12 апреля.

После инцидента отец сидит в тюрьме, а мать даже в заключении пыталась покончить с собой через повешение. Сейчас за жизнь женщины борются врачи. Тем временем семимесячный Роман уже покоится под землей.

В настоящее время полиция не комментирует ситуацию с попыткой самоубийства матери.

Между тем, представитель Департамента социального обеспечения добавляет, что после расследования, проведенного полицией, вполне вероятно, что также будут оценены действия сотрудников социальной службы и других задействованных учреждений.