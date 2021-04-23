Вы уже видели эту социальную рекламу с призывом вакцинироваться? Все бы ничего, да исполнительное рекламное агентство неверно перевело один из призывов на русский язык. Вместо "Я вакцинируюсь, потому что хочу съездить в гости к бабушке и дедушке" на плакате красуется "Я вакцинируюсь, потому что хочу увидеться с прабабушкой и прадедушкой"... ээм, простите, увидеться на том свете?

Отличным призывом стал бы лозунг - "Вакцинируюсь, потому что НЕ хочу увидеться с прабабушкой и прадедушкой", но уже как есть. Удивительно, конечно, что в Латвии не нашлось ни одного русскоговорящего! Хоть бы Валдиса Пельша или Лайму Вайкуле попросили проверить текст. В любом случае агентство всех повеселило и затем принесло извинения. Ну, ничего, ошибки - это нестрашно, ведь как говорится - опыт в жизни приходит с гадами.

Продолжая тему вакцин. Видели в выходные эти очереди, длиннее, чем аудиосообщения от бывшей? И нет, не на почту за посылкой с Алика, а в центры вакцинации. В итоге прививку от ковида получили более 8640 человек! Наконец-то стали давать возможность привиться тем, кто этого действительно хочет. Надеемся, что больше не будет никаких "Мы должны вас провакцинировать! - Против чего? - Против вашей воли".

Кстати, возможность вакцинироваться неплохо простимулировало внутренний туризм - из-за огромных очередей в Риге народ ломанулся прививаться в Цесис и Даугавпилс. Ну а что, какой год - такой и отдых! Это раньше ты мог съездить покататься на лыжах в Швейцарию. В этом году ты едешь уколоться в Дпилс.

Главное во всей этой истории - следить за качеством вакцин, а то вон в Польше и Мексике уже изъяли подделку. Сообщают, что в обнаруженных в Польше флаконах с вакциной, вероятно, находилось средство против морщин. Ботокс, что ли? И цена соответствующая - 1000 долларов за дозу. Хотя спорим, что уколотые поддельной вакциной даже и бровью не повели!

Интересная новость пришла из мира природы. Ученые говорят, что изменение климата вынуждает белых медведей скрещиваться с гризли. И знаете, как ученые прозвали плод их любви? Пизли... сокращенно от "полярный гризли". Мда, раньше медведи охотников только грызли, а теперь еще пизли... Стойте! А если появится рыжий медведь, то он, наверное, будет... Уизли? В общем, хорошо, что за разнообразием интимной жизни среди людей эти биологи так внимательно не следят.

Ну, а мы, отдел маркетинга и собранных чемоданов Balticom, нарвались на неприятности - рейтинг нашей компании на странице Facebook упал со стабильной 4 на 3,9. Вы всегда спрашивали, кто пишет посты, что ж, если не поправим рейтинг - скоро вы нас увидите... при заказе еды из Wolt. Беда в том, что на велике ездить мы не умеем, так что "го" ставить "рекомендую"! Кто-то может возразить, что наша графомания к услугам не относится. Однако, учитывая, что плохие оценки мы получали за "невкусный кофе" и "слишком толстого сома в аквариуме" (бедный Гриша неделю переживал), ваша похвала будет справедливой! Является ли это попрошайничеством? Возможно. Вкусный ли у нас кофе? Конечно. Похудел ли сом Гриша? Давайте не будем об этом...

А вы были в Даугавпилсе?