Алексей Навальный объявил, что выходит из голодовки

"С учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", - написал оппозиционер.

Навальный добавил, что одним из аргументов в пользу прекращения голодовки стало ее объявление другими людьми в знак солидарности с ним, в том числе пострадавшими во время теракта в Беслане: "У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня.

Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания". 25

Также он признал, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей: "Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения. Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку".

Он держал голодовку с 31 марта. Его требованием было - допуск к нему независимых врачей. До этого этим политик жаловался на боли в спине и ноге. Представители ФСИН же заявляли, что политику предоставляется вся необходимая помощь.

Во вторник, 20 апреля, российского оппозиционера Алексея Навального отвозили на "многопрофильное обследование в гражданскую больницу во Владимир", сообщал глава "Штабов Навального" Леонид Волков. В свою очередь 22 апреля адвокатам "неожиданно передали все материалы обследований", добавил Волков.

Врачи просили Навального немедленно прекратить голодовку. "Если голодовка будет продолжаться еще хотя бы минимальное время, нам вскоре будет просто некого лечить", - говорилось в обращении медиков.