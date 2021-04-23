Пт, 23.04.2021
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Стас Давыдов, видеоблогер
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Врачи Навального заявили о угрозе его жизни. Его требуют перевести в Москву

Плакат с изображением Алексея Навального. ФОТО: Oded Balilty/AP

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня, 23 апреля, прекратил свою 24-дневную голодовку, призвали перевести его в гражданскую больницу, а также собрать консилиум медицинских работников, в том числе из стран Запада, пишет "Медуза" со ссылкой на "Новую газету".

"Пациенту не обеспечено корректное обезболивание, он испытывает боль в течение двух месяцев. Это нарушает все стандарты и этические принципы", - указано в обращении медиков.

Врачи также сообщили, что за два месяца с момента появления симптомов, ему так и не поставили полноценный диагноз, а ряд проведенных анализов может свидетельствовать на наличие угрозы для жизни".

"Ранее в анализах был указан очень высокий уровень калия, сейчас - очень низкий уровень натрия. Это может привести к необратимым и опасным для жизни и здоровья нарушениям в головном мозге", - указали медики в своем обращении.

Врачи призвали предоставить Алексею Навальному обезболивающее в соответствии с международными рекомендациями и поставить ему полноценный диагноз.

В поддержку Навального выступили многие российские и иностранные политики, общественные деятели, ученые и деятели культуры, включая нобелевских лауреатов - они требовали обеспечить политику необходимую медицинскую помощь.

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