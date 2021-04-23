Врачи Навального заявили о угрозе его жизни. Его требуют перевести в Москву

"Пациенту не обеспечено корректное обезболивание, он испытывает боль в течение двух месяцев. Это нарушает все стандарты и этические принципы", - указано в обращении медиков.

Врачи также сообщили, что за два месяца с момента появления симптомов, ему так и не поставили полноценный диагноз, а ряд проведенных анализов может свидетельствовать на наличие угрозы для жизни".

"Ранее в анализах был указан очень высокий уровень калия, сейчас - очень низкий уровень натрия. Это может привести к необратимым и опасным для жизни и здоровья нарушениям в головном мозге", - указали медики в своем обращении.

Врачи призвали предоставить Алексею Навальному обезболивающее в соответствии с международными рекомендациями и поставить ему полноценный диагноз.