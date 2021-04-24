Вечный хаос в домашней аптечке: самые эффективные хитрости, как навести порядок
Месяц чистоты апрель - подходящее время для того, чтобы пересмотреть и привести в порядок домашнюю аптечку.
Месяц чистоты апрель - подходящее время для того, чтобы пересмотреть и привести в порядок домашнюю аптечку.
Какими принципами лучше руководствоваться при хранении лекарств, пищевых добавок, перевязочных материалов и пластырей, чтобы они были под рукой, в них было удобно ориентироваться и легко находить необходимое? Как и где держать медикаменты, чтобы условия для них были как можно более благоприятными и чтобы было легко следить за сроками годности, но в то же самое время это место было бы безопасным для детей и домашних животных? Организатор пространства, автор блога Dana ar kasti Дана Гулбе и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Илона Синкевич отвечают на эти вопросы и дают полезные советы о том, как лучше организовать домашнюю аптечку.
Медикаменты – это специфическая группа предметов, которые важно не смешивать с другими домашними вещами как с эстетической точки зрения, так и в целях безопасности. Упорядоченная аптечка позволяет отслеживать сроки годности медикаментов и их внешний вид – ни в коем случае нельзя использовать медикаменты, если у них истек срок или изменился внешний вид, например, в сиропе появился осадок, поменялся цвет или структура таблеток.
"Если в аптечке порядок, человек может как на ладони видеть, что есть в его повседневном медицинском арсенале, и оперативно действовать в ситуациях, не терпящих отлагательства, то есть когда нужно оказать первую помощь. Кроме того, это помогает следить за содержимым аптечки и своевременно пополнять ее недостающими медикаментами, а также избежать повторной покупки уже имеющихся медикаментов", - отмечает Синкевич.
"Открытые медикаменты не рекомендуется хранить на столе или подоконнике. На полках же их лучше держать ближе к вещам, которые используются сравнительно редко, например, рядом со сложенными полотенцами, а не вместе с продуктами или повседневной посудой. Разумеется, каждый выбирает место хранения в соответствии со своими жизненными обстоятельствами.
Организатор пространства советует создать определенную систему, которая поможет быстро навести порядок в аптечке, даже если в ней на какое-то время воцарился хаос.
Самые эффективные хитрости для полного порядка
Любой ящик, корзину или коробку, предназначенные для медикаментов, нужно организовать так, чтобы сверху было видно все находящиеся там предметы. Таким образом легче всего контролировать срок годности медикаментов во время регулярной - раз в полгода - проверки аптечки. Важно, чтобы две упаковки (коробочки или блистера) или два вспомогательных средства не лежали друг на друге.
Маленькие и узкие предметы (градусник, пипетки, тюбики с мазью) сами не держатся вертикально, поэтому их, прежде чем положить в аптечку, лучше поместить в отдельный компактный контейнер, например, в косметичку с молнией, небольшую стеклянную банку или коробку, которые можно поставить вертикально.
Пластыри, марли, бинты, тейпы и другие принадлежности также рекомендуется выбрать из оригинальной упаковки и хранить в отдельных сумочках на молнии. Благодаря этому пластыри будут лежать все вместе, а в коробке с медикаментами не придется хранить воздух. Лекарства, в свою очередь, нужно хранить в оригинальной упаковке вместе с инструкцией по употреблению.
И, соответственно, будут использоваться, и их не рекомендуется хранить вместе с медикаментами, так как там они могут пролежать нетронутыми до окончания срока годности. Вместо этого специалисты рекомендуют поместить пищевые добавки в красивую корзинку или на поднос и держать их на виду – рядом со специями, чаем и кофе или даже на столе.
Если для семьи актуален первый вариант, то такие чаи лучше держать вместе с другими чаями и напитками. Очень красиво выглядят и удобны в использовании пересыпанные в стеклянные баночки чаи, однако, если чаев немного и нет желания занимать ими столько места, можно использовать, например, бумажные пакетики с написанными на них названиями чаев и сроком годности. Такие пакеты можно закрыть при помощи небольшой прищепки или скрепки и сложить в неглубокую корзинку или коробку.
Если вы пьете травяные чаи только во время болезни, их можно смело держать вместе с медикаментами, соблюдая при этом те же принципы хранения. Для чаев можно также использовать пластиковые пакеты с бегунком (zip-lock).
Идеальный ящик для аптечки – какой он?
Коробка для аптечки должна быть достаточно большой, но не слишком глубокой, чтобы не было искушения складывать медикаменты друг на друга, в несколько слоев. Оптимально, чтобы высота ящика совпадала со средней высотой упаковки таблеток и пузырьков, положенных вертикально, то есть составляла примерно 10–20 см.
Если медикаменты хранятся в выдвижном ящике или на недоступной для детей высокой полке, то крышка не понадобится. Она только усложнит использование аптечки, ведь в таком случае вынутый медикамент захочется положить просто рядом с коробкой или на ее крышку.
Контейнер с медикаментами должно быть легко взять с полки, то есть он не должна быть слишком тяжелым или хрупким. Лучшим материалом для него будет пластмасса, ведь она проста и удобна в уходе, а также устойчива к влаге. Если говорить о визуальном аспекте, то Д. Гулбе рекомендует выбирать цветные, а не прозрачные коробки.
Куда лучше с этой задачей справится красивая этикетка, наклеенная сбоку", – рассказывает организатор пространства.
Если медикаментов много и они разложены по нескольким емкостям, важно их не просто разделить, а сгруппировать по какому-то признаку, например, лекарства для верхних дыхательных путей, препараты от мышечной боли и т. п. В каждом контейнере должна находиться своя подкатегория медикаментов, и важно подчеркнуть это при помощи соответствующей этикетки. Такие коробки можно приобрести в больших супермаркетах и хозяйственных магазинах.
Ванная - не лучшее место для хранения лекарств
Наводя порядок в домашней аптечке, важно думать не только о порядке, но и о безопасности. Пополняя аптечку новыми медикаментами, стоит знакомиться с указанными в инструкции условиями хранения, которые зависят от формы и состава лекарства.
Если в инструкции указано, что препарат нужно хранить при комнатной температуре (15–25°C), это значит, что дома нужно найти недоступное для детей и домашних животных, сухое и темное место, в которое не попадают прямые лучи солнца и рядом нет источников тепла. Обычно это закрывающиеся выдвижные ящики или верхние полки шкафов.
Если лекарство предписывается хранить в сухом и прохладном (8–15°C) или холодном (2–8°C) месте, значит, его нужно положить в холодильник. Лекарства ни в коем случае нельзя замораживать – из-за этого они теряют качество и лечебные свойства.
В холодильнике для медикаментов важно найти определенное ограниченное место, например, верхнее отделение дверцы холодильника, чтобы они не затрудняли использование повседневных продуктов питания. Таблетки и капсулы нужно лучше положить в пластиковый пакет и держать подальше от продуктов, тем самым защитив их от влаги и конденсата. У сиропов и других жидкостей нужно плотно закрывать крышку. Если медикаментов много и они не помещаются в дверном отделении, хорошим решением будет положить их в одноцветный непрозрачный пластмассовый контейнер и подписать его, чтобы все домашние знали, что в нем хранится.
Если медикаменты изменили свой внешний вид, например, поменялся цвет, появились пятна, трещины, вытекло содержимое, использовать их категорически запрещается. У таких лекарственных форм как сиропы, гели, капли для глаз обычно ограниченное время использования после открытия упаковки.
Если медикаменты больше нельзя использовать, их нужно принести в аптеку для дальнейшего безопасного уничтожения. Непригодные лекарства, у которых истек срок годности или же есть другие дефекты, ни в коем случае нельзя выбрасывать в бак с бытовыми отходами или в канализацию. Из-за наличия активных соединений они наносят природе очень большой вред. Старые медикаменты нужно выбрать из картонной упаковки, упаковку выбросить в контейнер с бумажными или бытовыми отходами, а сами медикаменты (бутылочки, блистеры с таблетками, мази) сложить в пластиковый пакет. Ртутные термометры перед сдачей нужно положить в пластмассовую бутылку. Непригодные и старые медикаменты можно бесплатно сдать в одной из аптек Apotheka.