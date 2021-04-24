Вечный хаос в домашней аптечке: самые эффективные хитрости, как навести порядок

Пластыри, марли, бинты, тейпы и другие принадлежности также рекомендуется выбрать из оригинальной упаковки и хранить в отдельных сумочках на молнии. Благодаря этому пластыри будут лежать все вместе, а в коробке с медикаментами не придется хранить воздух. Лекарства, в свою очередь, нужно хранить в оригинальной упаковке вместе с инструкцией по употреблению.

Пищевые добавки и витамины лучше держать там, где они будут заметны.

И, соответственно, будут использоваться, и их не рекомендуется хранить вместе с медикаментами, так как там они могут пролежать нетронутыми до окончания срока годности. Вместо этого специалисты рекомендуют поместить пищевые добавки в красивую корзинку или на поднос и держать их на виду – рядом со специями, чаем и кофе или даже на столе.

Если же говорить о травяных чаях, то нужно задать себе вопрос, пользуетесь ли вы ими каждый день или только в случае болезней наряду с медикаментами.

Если для семьи актуален первый вариант, то такие чаи лучше держать вместе с другими чаями и напитками. Очень красиво выглядят и удобны в использовании пересыпанные в стеклянные баночки чаи, однако, если чаев немного и нет желания занимать ими столько места, можно использовать, например, бумажные пакетики с написанными на них названиями чаев и сроком годности. Такие пакеты можно закрыть при помощи небольшой прищепки или скрепки и сложить в неглубокую корзинку или коробку.

Если вы пьете травяные чаи только во время болезни, их можно смело держать вместе с медикаментами, соблюдая при этом те же принципы хранения. Для чаев можно также использовать пластиковые пакеты с бегунком (zip-lock).

Идеальный ящик для аптечки – какой он?

Коробка для аптечки должна быть достаточно большой, но не слишком глубокой, чтобы не было искушения складывать медикаменты друг на друга, в несколько слоев. Оптимально, чтобы высота ящика совпадала со средней высотой упаковки таблеток и пузырьков, положенных вертикально, то есть составляла примерно 10–20 см.

Если медикаменты хранятся в выдвижном ящике или на недоступной для детей высокой полке, то крышка не понадобится. Она только усложнит использование аптечки, ведь в таком случае вынутый медикамент захочется положить просто рядом с коробкой или на ее крышку.

Контейнер с медикаментами должно быть легко взять с полки, то есть он не должна быть слишком тяжелым или хрупким. Лучшим материалом для него будет пластмасса, ведь она проста и удобна в уходе, а также устойчива к влаге. Если говорить о визуальном аспекте, то Д. Гулбе рекомендует выбирать цветные, а не прозрачные коробки.

"Это лишь иллюзия, будто в прозрачном контейнере легче ориентироваться, – на самом деле он зачастую создает впечатление хаоса и беспорядка.