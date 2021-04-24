Корабль Crew-2 компании Space X состыковался с МКС

Открытие люков произошло примерно через два часа после стыковки корабля со станцией. Ранее Crew Dragon-2 стартовал с мыса Канаверал во Флориде.
Эта миссия значительна тем, что частная компания Илона Маска SpaceX впервые использует Crew Dragon для повторного запуска - ранее повторно была использована только ракета Falcon 9.
Еще один факт делает эту миссию и стыковку с МКС исторической - SpaceX стала компанией, отправившей в космос больше астронавтов, чем NASA в рамках легендарной программы Mercury, когда в космос отправился первый американец Алан Шеппард.
В течение пяти лет с 1958 года в рамках программы Mercury в космос отправились шесть астронавтов. Если считать этот полет, то SpaceX за три полета в течение одного года доставила на МКС десять человек.
Миссии SpaceX обходятся NASA почти на 40% дешевле, чем полеты астронавтов на российский космических кораблях: 55 миллионов долларов за пассажира вместо 86 миллионов.
Через четыре дня Crew Dragon-2 отправится обратно на Землю, взяв с собой четырех человек. таким образом, на МКС снова останется семь членов экипажа.