Корабль Crew-2 компании Space X состыковался с МКС

Открытие люков произошло примерно через два часа после стыковки корабля со станцией. Ранее Crew Dragon-2 стартовал с мыса Канаверал во Флориде.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K — NASA (@NASA) April 24, 2021

Эта миссия значительна тем, что частная компания Илона Маска SpaceX впервые использует Crew Dragon для повторного запуска - ранее повторно была использована только ракета Falcon 9.

Еще один факт делает эту миссию и стыковку с МКС исторической - SpaceX стала компанией, отправившей в космос больше астронавтов, чем NASA в рамках легендарной программы Mercury, когда в космос отправился первый американец Алан Шеппард.

В течение пяти лет с 1958 года в рамках программы Mercury в космос отправились шесть астронавтов. Если считать этот полет, то SpaceX за три полета в течение одного года доставила на МКС десять человек.

Миссии SpaceX обходятся NASA почти на 40% дешевле, чем полеты астронавтов на российский космических кораблях: 55 миллионов долларов за пассажира вместо 86 миллионов. 2