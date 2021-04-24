Сб, 24.04.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии
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Корабль Crew-2 компании Space X состыковался с МКС

ФОТО: Reuters/ScanPix

Космический корабль Crew-2 в субботу в 12:00 по латвийскому времени пристыковался к Международной космической станции (МКС). Экипаж корабля уже попал на станцию, таким образом ее экипаж вырос до 11 человек.

Открытие люков произошло примерно через два часа после стыковки корабля со станцией. Ранее Crew Dragon-2 стартовал с мыса Канаверал во Флориде.

Эта миссия значительна тем, что частная компания Илона Маска SpaceX впервые использует Crew Dragon для повторного запуска - ранее повторно была использована только ракета Falcon 9.

Еще один факт делает эту миссию и стыковку с МКС исторической - SpaceX стала компанией, отправившей в космос больше астронавтов, чем NASA в рамках легендарной программы Mercury, когда в космос отправился первый американец Алан Шеппард.

В течение пяти лет с 1958 года в рамках программы Mercury в космос отправились шесть астронавтов. Если считать этот полет, то SpaceX за три полета в течение одного года доставила на МКС десять человек.

Миссии SpaceX обходятся NASA почти на 40% дешевле, чем полеты астронавтов на российский космических кораблях: 55 миллионов долларов за пассажира вместо 86 миллионов.

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Через четыре дня Crew Dragon-2 отправится обратно на Землю, взяв с собой четырех человек. таким образом, на МКС снова останется семь членов экипажа.

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