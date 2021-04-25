Пропавшую у берегов Индонезии подлодку нашли расколотой на три части. Все погибли

По словам начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно, экипаж подлодки в аварии не виноват: "KRI Nanggala разделена на три части: корпус корабля, корма корабля и все основные части разделены. Основная часть найдена треснувшей".

На борту субмарины KRI Nanggala 402 были 53 члена экипажа. Она пропала во время учений в Балийском море. Она перестала выходить на связь в среду утром, 21 апреля.

Главком Вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто заявил, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что все 53 члена экипажа погибли.