Пн, 26.04.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Пропавшую у берегов Индонезии подлодку нашли расколотой на три части. Все погибли

ФОТО: Bisinglasi/Xinhua

Пропавшая 21 апреля во время учений у берегов Бали подводная лодка KRI Nanggala-402 найдена глубоко под водой в Балийском море, пишет "Медуза" со ссылкой на газету The Jakarta Post и ее источники в армии и флоте Индонезии.

По словам начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно, экипаж подлодки в аварии не виноват: "KRI Nanggala разделена на три части: корпус корабля, корма корабля и все основные части разделены. Основная часть найдена треснувшей".

На борту субмарины KRI Nanggala 402 были 53 члена экипажа. Она пропала во время учений в Балийском море. Она перестала выходить на связь в среду утром, 21 апреля.

Главком Вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто заявил, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что все 53 члена экипажа погибли.

KRI Nanggala 402 была построена в Западной Германии в конце 1970-х и была одной из пяти подлодок в составе ВМС Индонезии.

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