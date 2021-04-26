Пн, 26.04.2021
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Гунтис Индриксонс, бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто"

Латвия планирует получить очередные поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech

Пункт вакцинации в Талси ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня, 26 апреля, планируется получить очередные поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, сообщает в Twitter бюро вакцинации.

Планируется, что сегодня в Латвию будет доставлено 4800 доз вакцины AstraZeneca и 33 930 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

В свою очередь 28 апреля может быть доставлено 9600 доз вакцины Johnson & Johnson, а 30 апреля - 13 200 доз вакцины Moderna и 48 704 дозы вакцины AstraZeneca.

Как сообщалось, в настоящее время завершена вакцинация от Covid-19 2% населения страны, а первую дозу вакцины получили 11,45% жителей Латвии.

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