Латвия планирует получить очередные поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech
Сегодня, 26 апреля, планируется получить очередные поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, сообщает в Twitter бюро вакцинации.
Сегодня, 26 апреля, планируется получить очередные поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, сообщает в Twitter бюро вакцинации.
Планируется, что сегодня в Латвию будет доставлено 4800 доз вакцины AstraZeneca и 33 930 доз вакцины Pfizer/BioNTech.
В свою очередь 28 апреля может быть доставлено 9600 доз вакцины Johnson & Johnson, а 30 апреля - 13 200 доз вакцины Moderna и 48 704 дозы вакцины AstraZeneca.
Как сообщалось, в настоящее время завершена вакцинация от Covid-19 2% населения страны, а первую дозу вакцины получили 11,45% жителей Латвии.