Латвия планирует получить очередные поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech

Планируется, что сегодня в Латвию будет доставлено 4800 доз вакцины AstraZeneca и 33 930 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

В свою очередь 28 апреля может быть доставлено 9600 доз вакцины Johnson & Johnson, а 30 апреля - 13 200 доз вакцины Moderna и 48 704 дозы вакцины AstraZeneca.