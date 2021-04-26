"Мне нужен такой тыл во время пандемии": Витенбергс о членстве в Национальном объединении

Пока министр не прогнозирует, насколько стабильно его кресло, так как это зависит и от премьер-министра Кришьяниса Кариньша, и от коалиции в целом. По его словам, при переговорах об изменении количества портфелей у партий правящей коалиции нужно помнить о том, что фракция KPV LV сильно изменилась за время, прошедшее после парламентских выборов.

"Фракция KPV LV уже не та, что была вначале, когда делились портфели в правительстве - тогда в ней было 16 депутатов, а сейчас почти наполовину меньше, и коалиция не всегда может рассчитывать на ее голосование", - сказал Витенбергс.

Министр считает, что смена партийной принадлежности не должна быть основанием для его отставки.

По словам Витенбергса, его членство в NA принесет пользу предпринимателям и жителям, поскольку эта партия "способна добиваться важных для общества решений". "Мне нужен такой тыл во время пандемии", - подчеркнул министр.