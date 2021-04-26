Пн, 26.04.2021
Это нереальнейшее счастье и кайф делать музыку, потому что ты из пустоты рождаешь маленькую жизнь, у которой есть разные этапы развития! Илья Киреев, музыкант
Илья Киреев, музыкант

Фото ⟩ Коллапс в Индии: умерших от Covid-19 сжигают прямо на улицах

ФОТО: Reuters/ScanPix

Индия уже несколько дней бьет рекорд по числу заболевших Covid-19 - более 350 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирает несколько тысяч человек. В Дели и других городах умерших так много, что их тела сжигают прямо на улицах, сообщает "Медуза".

Большое количество больниц сообщают об острой нехватке коек и лекарств, а доступный им кислород достиг опасно низкого уровня.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре коронавирусного шторма, пишет "Русская служба BBC".

"Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию", - сказал премьер-министр Индии в радиообращении к народу.

Общее число зараженных Covid-19 составило почти 20 миллионов человек, по этому показателю Индия занимает второе место после США.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Великобритания в воскресенье, 25 апреля, направила в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания.

Евросоюз также пообещал отправить в Индию кислород и медикаменты.

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