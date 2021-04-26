Фото ⟩ Коллапс в Индии: умерших от Covid-19 сжигают прямо на улицах

Индия уже несколько дней бьет рекорд по числу заболевших Covid-19 - более 350 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирает несколько тысяч человек. В Дели и других городах умерших так много, что их тела сжигают прямо на улицах, сообщает "Медуза".