Семейные врачи на этой неделе впервые получат вакцины Pfizer/BioNTech

Поставки вакцины Pfizer/BioNTech семейным врачам будут расти вместе с общим увеличением поставок вакцины от этого производителя.

Поставка вакцин Pfizer/BioNTech семейным врачам может быть обеспечена благодаря пересмотренному соглашению с одной из компаний по логистике, а также соглашению с поставщиками услуг по логистике вакцин в Латвии о необходимых условиях транспортировки, которые позволили бы привлекать врачей общей практики к активному использованию вакцин Pfizer/BioNTech.

В дальнейшем поставщики услуг по логистике вакцин обеспечат доставку Pfizer/BioNTech как вакцинаторам в больницах и других медицинских учреждениях, так и семейным врачам. 4

Доставленные вакцины в практики семейных врачей можно будет хранить как в замороженном виде, если у них есть необходимое оборудование для хранения, так и в уже размороженном верифицированном холодильнике при температуре + 2 °.. + 8 ° C, который есть в каждом кабинете общей практики, если врач является вакцинатором. Таким образом, врачи общей практики могут хранить Pfizer/BioNTech до 120 часов после размораживания, в течение которых вакцины должны быть использованы.