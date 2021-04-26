Пн, 26.04.2021
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Семейные врачи на этой неделе впервые получат вакцины Pfizer/BioNTech

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Основываясь на поставках вакцин на этой неделе к 28 апреля, первые 45 врачей общей практики также получат вакцину Pfizer/BioNTech, в общей сложности около 3000 доз, что составит 7% от всех поставок Pfizer/BioNTech вакцинаторам на этой неделе, сообщило Министерство здравоохранения.

Поставки вакцины Pfizer/BioNTech семейным врачам будут расти вместе с общим увеличением поставок вакцины от этого производителя.

Поставка вакцин Pfizer/BioNTech семейным врачам может быть обеспечена благодаря пересмотренному соглашению с одной из компаний по логистике, а также соглашению с поставщиками услуг по логистике вакцин в Латвии о необходимых условиях транспортировки, которые позволили бы привлекать врачей общей практики к активному использованию вакцин Pfizer/BioNTech.

В дальнейшем поставщики услуг по логистике вакцин обеспечат доставку Pfizer/BioNTech как вакцинаторам в больницах и других медицинских учреждениях, так и семейным врачам.

Доставленные вакцины в практики семейных врачей можно будет хранить как в замороженном виде, если у них есть необходимое оборудование для хранения, так и в уже размороженном верифицированном холодильнике при температуре + 2 °.. + 8 ° C,  который  есть в каждом кабинете общей практики, если врач является вакцинатором. Таким образом, врачи общей практики могут хранить Pfizer/BioNTech до 120 часов после размораживания, в течение которых вакцины  должны быть использованы.

В начале этой недели вакцинаторы получат в общей сложности почти 49 000 доз вакцины, из которых 30%  будут вакцины Modernа, 50% вакцины Pfizer/BioNTech и 20% вакцины производителя AstraZeneca.

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