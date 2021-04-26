"Вирус короны в Латвии!" и призыв к "уничтожению китайцев": за видео в Facebook парень получил реальный срок

Эндзиньш был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 78 Уголовного закона и частью первой статьи 231 Уголовного закона. В соответствии со статьей 52 Уголовного кодекса, в срок отбывания наказания было включено содержание Эндзиньша под стражей с 31 января по 6 апреля прошлого года.

Прокурор, обвиняемый и его защитник, а также потерпевший вправе в течение десяти дней со дня оглашения укороченного судебного решения подать в суд письменное ходатайство о составлении полного приговора. По истечении срока подачи запроса, если запрос о подготовке полного судебного решения был получен, суд должен подготовить полное решение в течение 14 дней, объявив дату его поступления.

Эндзиньш в настоящее время не находится под стражей. Решение вступит в силу, если после его подготовки в полном объеме не будет подана апелляция. 4

Не называя имени человека, прокуратура сообщила LETA, что его обвиняют в разжигании национальной розни в социальной сети Facebook, а также в хулиганстве.

Согласно обвинению, 30 января прошлого года мужчина по месту жительства заснял и позже опубликовал в Facebook видео под названием "Вирус короны в Латвии! Пожалуйста, поделитесь и предупредите других!".

Видео содержало клеветнические и враждебные замечания, чтобы спровоцировать вражду против китайского народа и Китая как государства. Он заявил, что

"китайцев и Китай как государство нужно ликвидировать и что китайцы изготавливают только поддельные товары и поддельные мобильные телефоны". 4

Кроме того, в этой видеозаписи он намеренно распространял фейковые новости о распространении Covid-19 на территории Латвии. Упомянутое утверждение не соответствует правде, так как в конкретный период не было официально зарегистрировано ни одного случая. Упомянутое было фейком, связанным с угрозой для безопасности здоровья, в результате чего в обществе возникла значительная тревога и чувство опасности, была затруднена и работа Центра профилактики и контроля заболеваний.

"Обвиняемый своими действиями дезинформировал общество о фактической ситуации в стране в связи с распространением вируса, поставив таким образом под сомнение общую работу Центра профилактики и контроля заболеваний и других вовлеченных учреждений, он побуждал думать, что общество не информируют и государство скрывает от жителей важную информацию", - указали в прокуратуре.