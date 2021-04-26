Фото ⟩ Оголенность и вырезы: самые смелые наряды церемонии "Оскар"

26 апреля Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году отличалась от традиционного формата, но наряды звезд на красной дорожке - не разочаровали!
Некоторые из знаменитостей, появившихся в кинотеатре Dolby и на железнодорожном вокзале Union Station в Лос-Анджелесе, решили выделиться.
Например, актриса и певица Зендая, которая была одной из ведущих церемонии, для главной кинопремии года выбрала ярко-желтое платье Valentino Haute Couture и украшения Bvlgari.
В свою очередь, Мария Бакалова, которая была номинирована на премию как лучшая актриса второго плана, статуэтку не получила, но, как пишет BBC, "оставила неизгладимый след на красной дорожке".
Галерея: Самые пикантные наряды церемонии премии "Оскар"
Напомним, главным призером вечера предсказуемо стала "Земля кочевников" - у нее награда за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Хлоя Чжао стала второй женщиной в истории, победившей в этой номинации. Главная неожиданность ночи: "Оскар" за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за фильм "Отец".