Фото ⟩ Оголенность и вырезы: самые смелые наряды церемонии "Оскар"

Некоторые из знаменитостей, появившихся в кинотеатре Dolby и на железнодорожном вокзале Union Station в Лос-Анджелесе, решили выделиться.

Зендая ФОТО: AFP/SCANPIX

Например, актриса и певица Зендая, которая была одной из ведущих церемонии, для главной кинопремии года выбрала ярко-желтое платье Valentino Haute Couture и украшения Bvlgari.

Мария Бакалова ФОТО: AFP/SCANPIX

В свою очередь, Мария Бакалова, которая была номинирована на премию как лучшая актриса второго плана, статуэтку не получила, но, как пишет BBC, "оставила неизгладимый след на красной дорожке".

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