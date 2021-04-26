Оскар-2021: успех фильма "Земля Кочевников" и неожиданная победа Энтони Хопкинса

Главным призером вечера предсказуемо стала "Земля кочевников" - у нее награда за лучший фильм и за лучшую режиссеру.

Галерея: Церемония Оскар-2021

"Отец"

"Иуда и черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Риз Ахмед, "Звук металла"

Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза"

Энтони Хопкинс, "Отец"

Гари Олдман, "Манк"

Стивен Ян, "Минари"

Виола Дэвис, "Ма Рейни: Мать блюза"

Андра Дэй, "Соединенные Штаты против Билли Холидей"

Ванесса Кирби, "Фрагменты женщины"

Фрэнсис МакДорманд, "Земля кочевников"

Кэри Маллиган, "Девушка, подающая надежды"

Томас Винтерберг, "Еще по одной"

Дэвид Финчер, "Манк"

Ли Айзек Чун, "Минари"

Хлоя Чжао, "Земля кочевников"

Эмиральд Феннел, "Девушка, подающая надежды"

Мария Бакалова, "Борат 2"

Гленн Клоуз, "Элегия Хиллбилли"

Оливия Колман, "Отец"

Аманда Сайфред, "Манк"

Юн Ё-джон, "Минари"

Саша Барон Коэн, "Суд над чикагской семеркой"

Дэниэл Калуя, "Иуда и черный мессия"

Лесли Одом-мл., "Одна ночь в Майами"

Пол Раджи, "Звук металла"

Лакит Стэнфилд, "Иуда и черный мессия"

"Борат 2"

"Отец"

"Земля кочевников"

"Одна ночь в Майами"

"Белый тигр"

"Иуда и черный мессия"

"Минари"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

"Минари"

"Еще по одной"

"Лучшие дни"

"Коллектив"

"Человек, который продал свою кожу"

"Куда ты идешь, Аида?"

"Вперед"

"Путешествие на Луну"

"Душа"

"Легенда о волках"

"Барашек Шон: Фермагеддон"

"Коллектив"

"Агент-крот"

"Время"

"Мой учитель-осьминог"

"Лагерь калек"

Шон Боббитт, "Иуда и черный мессия"

Эрик Мессершмидт, "Манк"

Дариуш Вольски, "Новости со всех концов света"

Джошуа Джеймс Ричардс, "Земля кочевников"

Фидон Папамайкл, "Суд над чикагской семеркой"

"Любовь и монстры"

"Полночное небо"

"Мулан"

"Айван, единственный и неповторимый"

"Довод"

"Пятеро одной крови"

"Манк"

"Минари"

"Новости со всех концов света"

"Душа"

"Отец"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

"Звук металла"

"Эмма"

"Манк"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Мулан"

"Пиноккио"

"Грейхаунд"

"Манк"

"Новости со всех концов света"

"Душа"

"Звук металла"

"Нора"

"Гений места"

"Если что-то случится, я люблю вас"

"Опера"

"Люди-да"

"Прощупывание"

"Комната с письмами"

"Подарок"

"Два далеких незнакомца"

"Белый глаз"

"Подарок"

"Колетт"

"Концерт — это беседа"

"Не делить"

"Отделение голода"

"Любовная баллада для Латаши"

"Отец"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Манк"

"Новости со всех концов света"

"Довод"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Эмма."

"Элегия Хиллбилли"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Манк"

"Пиноккио"

Fight for You, "Иуда и черный мессия"

Hear My Voice, "Суд над чикагской семеркой"

Húsavíkt, "Музыкальный конкурс "Евровидение""

Io Si (Seen), "Вся жизнь впереди"

Speak Now, "Одна ночь в Майами"