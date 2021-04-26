Пн, 26.04.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Оскар-2021: успех фильма "Земля Кочевников" и неожиданная победа Энтони Хопкинса

ФОТО: Scanpix/Chris Pizzello / POOL / AFP

26 апреля американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году отличалась от традиционного формата. 

Главным призером вечера предсказуемо стала "Земля кочевников" - у нее награда за лучший фильм и за лучшую режиссеру.

Галерея: Церемония Оскар-2021

Лучший фильм

"Отец"

"Иуда и черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший актер

Риз Ахмед, "Звук металла"

Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза"

Энтони Хопкинс, "Отец"

Гари Олдман, "Манк"

Стивен Ян, "Минари"

Лучшая актриса

Виола Дэвис, "Ма Рейни: Мать блюза"

Андра Дэй, "Соединенные Штаты против Билли Холидей"

Ванесса Кирби, "Фрагменты женщины"

Фрэнсис МакДорманд, "Земля кочевников"

Кэри Маллиган, "Девушка, подающая надежды"

Лучший режиссер

Томас Винтерберг, "Еще по одной"

Дэвид Финчер, "Манк"

Ли Айзек Чун, "Минари"

Хлоя Чжао, "Земля кочевников"

Эмиральд Феннел, "Девушка, подающая надежды"

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова, "Борат 2"

Гленн Клоуз, "Элегия Хиллбилли"

Оливия Колман, "Отец"

Аманда Сайфред, "Манк"

Юн Ё-джон, "Минари"

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, "Суд над чикагской семеркой"

Дэниэл Калуя, "Иуда и черный мессия"

Лесли Одом-мл., "Одна ночь в Майами"

Пол Раджи, "Звук металла"

Лакит Стэнфилд, "Иуда и черный мессия"

Лучший адаптированный сценарий

"Борат 2"

"Отец"

"Земля кочевников"

"Одна ночь в Майами"

"Белый тигр"

Лучший оригинальный сценарий

"Иуда и черный мессия"

"Минари"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

"Минари"

Лучший иностранный фильм

"Еще по одной"

"Лучшие дни"

"Коллектив"

"Человек, который продал свою кожу"

"Куда ты идешь, Аида?"

Лучший анимационный фильм

"Вперед"

"Путешествие на Луну"

"Душа"

"Легенда о волках"

"Барашек Шон: Фермагеддон"

Лучший документальный фильм

"Коллектив"

"Агент-крот"

"Время"

"Мой учитель-осьминог"

"Лагерь калек"

Лучший оператор

Шон Боббитт, "Иуда и черный мессия"

Эрик Мессершмидт, "Манк"

Дариуш Вольски, "Новости со всех концов света"

Джошуа Джеймс Ричардс, "Земля кочевников"

Фидон Папамайкл, "Суд над чикагской семеркой"

Лучшие визуальные эффекты

"Любовь и монстры"

"Полночное небо"

"Мулан"

"Айван, единственный и неповторимый"

"Довод"

Лучший композитор

"Пятеро одной крови"

"Манк"

"Минари"

"Новости со всех концов света"

"Душа"

Лучший монтаж

"Отец"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

"Звук металла"

Лучший дизайн костюмов

"Эмма"

"Манк"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Мулан"

"Пиноккио"

Лучший звук

"Грейхаунд"

"Манк"

"Новости со всех концов света"

"Душа"

"Звук металла"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Нора"

"Гений места"

"Если что-то случится, я люблю вас"

"Опера"

"Люди-да"

Лучший короткометражный фильм

"Прощупывание"

"Комната с письмами"

"Подарок"

"Два далеких незнакомца"

"Белый глаз"

"Подарок"

Лучший короткометражный документальный фильм

"Колетт"

"Концерт — это беседа"

"Не делить"

"Отделение голода"

"Любовная баллада для Латаши"

Лучший художник-постановщик

"Отец"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Манк"

"Новости со всех концов света"

"Довод"

"Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший грим и прически

"Эмма."

"Элегия Хиллбилли"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Манк"

"Пиноккио"

Лучшая песня

Fight for You, "Иуда и черный мессия"

Hear My Voice, "Суд над чикагской семеркой"

Húsavíkt, "Музыкальный конкурс "Евровидение""

Io Si (Seen), "Вся жизнь впереди"

Speak Now, "Одна ночь в Майами"

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте премии. 

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