Оскар-2021: успех фильма "Земля Кочевников" и неожиданная победа Энтони Хопкинса

Главным призером вечера предсказуемо стала "Земля кочевников" - у нее награда за лучший фильм и за лучшую режиссеру.
Галерея: Церемония Оскар-2021
"Девушка, подающая надежды"
"Суд над чикагской семеркой"
Риз Ахмед, "Звук металла"
Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза"
Виола Дэвис, "Ма Рейни: Мать блюза"
Андра Дэй, "Соединенные Штаты против Билли Холидей"
Ванесса Кирби, "Фрагменты женщины"
Фрэнсис МакДорманд, "Земля кочевников"
Кэри Маллиган, "Девушка, подающая надежды"
Томас Винтерберг, "Еще по одной"
Хлоя Чжао, "Земля кочевников"
Эмиральд Феннел, "Девушка, подающая надежды"
Лучшая актриса второго плана
Мария Бакалова, "Борат 2"
Гленн Клоуз, "Элегия Хиллбилли"
Лучший актер второго плана
Саша Барон Коэн, "Суд над чикагской семеркой"
Дэниэл Калуя, "Иуда и черный мессия"
Лесли Одом-мл., "Одна ночь в Майами"
Пол Раджи, "Звук металла"
Лакит Стэнфилд, "Иуда и черный мессия"
Лучший адаптированный сценарий
Лучший оригинальный сценарий
"Девушка, подающая надежды"
"Суд над чикагской семеркой"
"Человек, который продал свою кожу"
Лучший анимационный фильм
"Барашек Шон: Фермагеддон"
Лучший документальный фильм
Шон Боббитт, "Иуда и черный мессия"
Дариуш Вольски, "Новости со всех концов света"
Джошуа Джеймс Ричардс, "Земля кочевников"
Фидон Папамайкл, "Суд над чикагской семеркой"
Лучшие визуальные эффекты
"Айван, единственный и неповторимый"
"Новости со всех концов света"
"Девушка, подающая надежды"
"Суд над чикагской семеркой"
"Новости со всех концов света"
Лучший короткометражный анимационный фильм
"Если что-то случится, я люблю вас"
Лучший короткометражный фильм
Лучший короткометражный документальный фильм
"Любовная баллада для Латаши"
Лучший художник-постановщик
"Новости со всех концов света"
Fight for You, "Иуда и черный мессия"
Hear My Voice, "Суд над чикагской семеркой"
Húsavíkt, "Музыкальный конкурс "Евровидение""
Io Si (Seen), "Вся жизнь впереди"
Speak Now, "Одна ночь в Майами"
С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте премии.