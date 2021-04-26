"Это не конец, это только начало". Кто облил горючей жидкостью и поджег фельдшера в Тукумсе?

"Где-то здесь же по Тукумсу гуляют безумные монстры. Такие могут сделать все, что угодно". Так говорят сотрудники Тукумской Службы неотложной медицинской помощи - коллеги фельдшера Нормунда Киндзулиса, которого в ночь на 23 апреля облили горючей жидкостью и подожгли. Жители Тукумса обеспокоены тем, что преступники до сих пор не задержаны, а полиция успокаивает общественность, допуская, что "преступления не было".

Преступление, потрясшее общественность и вызвавшее огромное возмущение, произошло в пятницу вечером около 4:00 в Тукумсе, в многоквартирном доме рядом с квартирой, где жили два медицинских работника, Нормунд Киндзулис (29 лет) и Артис Яунклявиньш (23 года). Спасая друга, Артис также получил серьезные ожоги - оба мужчины находятся в Ожоговом центре в Риге. Во вторник Артису предстоит операция. Врачи борются за жизнь Нормунда - он получил ожоги почти 100% тела.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с главой 13 Уголовного закона о совершении уголовного преступления против здоровья человека. Если в ходе расследования полиция обнаружит новые факты и обстоятельства дела, то уголовное производство может быть переквалифицировано. В связи с прозвучавшей версией о гомофобном нападении полиция в понедельник вечером заявила, что никакого преступления, возможно, не было. Однако до окончания расследования Государственная полиция воздерживается от поспешных выводов или подтверждения.

О трагедии косвенно свидетельствуют размещенные рядом с домом плакаты цвета радуги - визуальная символика лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Есть вероятность, что преступление имеет гомофобные мотивы, потому что мужчинам, которые жили вместе, угрожали в связи с их отношениями в течение примерно шести месяцев. До того, как Нормунда, вероятно, подожгли, на него разными способами нападали, по меньшей мере, четыре раза, в том числе в четверг, 22 апреля, около 12:00 - за 16 часов до предполагаемого покушения. Он отразил нападение на лестничной клетке своего дома, направив перцовый газ в лицо нападавшего.

При входе в подъезд сразу чувствуешь запах гари. Пол по всей длине коридора обгорел. Помещения здесь узкие, сбежать никуда. Дверь открыла только одна соседка, но тут же и захлопнула ее, заявив, что она устала от вопросов журналистов. В ту роковую ночь, когда горящий словно факел Нормунд кричал в агонии, бросился на помощь лишь один сосед.

ФОТО: TVNET Jānis Škapars

Соседи, которые живут внизу - Антония Криевица и Бенита Андерсоне, говорят, что слышали крики, но не могли понять, откуда они доносятся, думали, что с улицы.

Женщины говорят, что удивлены тем, что их не допросила полиция. Никто не спросил, видели ли они подозрительные лица.

Антония вспоминает обоих парней сверху как приятных и вежливых, они всегда здоровались с ней. Она описывают произошедшее как "уму непостижимое". Обе не помнят, чтобы такое жестокое преступление когда-либо происходило в Тукумсе.

Нормунда описывают как веселого и позитивного

Тукумская больница и NMPD, где работают оба парня, находятся в нескольких сотнях метров от их дома. Встречаем коллег Нормунда разговаривающими у служебного входа. Позитивный, улыбчивый, приветливый, искренний, отзывчивый. Такими словами они описывают Нормунда. Одна из сотрудниц, работающая в приемной, вспоминает, что за день до трагедии Нормунд предложил принести из магазина газированный напиток, когда она упомянула, что очень хочется Coca-cola.

На Рождество он удивил коллег пипаркуками. Сотрудницы обеспокоены тем, что полиция Тукумса может квалифицировать случившееся как самоубийство. Они категорически отвергают такой сценарий, потому что Нормунд всегда был в хорошем настроении, к тому же "мы, врачи, знаем, как уйти без боли". "Если обжечь палец о плиту, это так больно", - говорит одна из дамочек.

"Они монстры! Я понимаю, что можно подраться, но приготовься, облить человека горючим и зажечь…".

Женщины опасаются, что преступники все еще не арестованы и "ходят где-то среди нас". Причина, по которой медицинские работники не доверяют местной полиции, частично связана с событием в сентябре прошлого года, когда "в Тукумсе была найдена умершая насильственной смертью девушка, и заявили, что это было самоубийство".

Вечер перед трагедией

Коллега Нормунда и давняя подруга обоих парней, у которой в четверг вечером гостил Нормунд, пытается взять себя в руки и спокойно рассказать о случившемся, но не может сдержать слез. Она просит не называть ее имени. Она последней видела парня целым и невредимым. В четверг около десяти вечера Нормунд зашел к женщине. Они оба играли в компьютерные игры, болтали и пили сидр.

"Нормунд сказал, что устал от всего этого, не может дождаться, когда это кончится и хочет сменить место жительства". В четыре часа утра девушка вышла проводить Нормунда, но он сказал не "гулять по ночам". "Он всегда провожал меня до самого дома и беспокоился о моей безопасности", - вспоминает девушка.

Когда она вернулась домой и заснула, раздался телефонный звонок. Звонил Артис - друг Нормунда - и кричал, что "Нормунд горит". "Я не могла понять, что это за кошмар", - вспоминает она. Когда девушка прибежала в дом, где живут парни, все службы уже приехали. "Я видела, как Нормунда вынесли и поместили в машину NMPD".

Полгода - угрозы и нападения

У друга Нормунда Артиса Яунклявиньша ожоги ног, рук, живота и груди. На одной ноге почти до щиколотки нет кожи. Однако это ничто по сравнению с тем, что с Нормундом, говорит он. "Плохо", - он приглушает голос, описывая состояние своего друга.

Артис говорит, что то, что произошло в пятницу утром, является завершением череды событий, которые начались в ноябре 2020 года. Все началось с конфликта между Нормундом и его коллегой. "Нормунд - руководитель бригады NMPD. Он требовательный, и одному из его коллег это не нравилось. Конфликт обострился". Вмешался отец коллеги Нормунда, который, по словам Арта, пытался затащить Нормунда на лестничную клетку, проявлял агрессию и выдвигал абсурдные обвинения в том, что он виноват в том, что его сын потерял ключи. Мужчина от Нормунда требовал 150 евро за якобы перепрограммирование двери, одновременно пообещав избить и утопить в соседнем Мелнезерсе.

Мужчина рассказал, что когда-то уже свел счеты с человеком, работая в охранной компании, поэтому не боится отнять жизнь.

Артис и Нормунд написали заявление в полицию по этому делу, подробно описав обстоятельства происшествия. Полиция вызвала преступника на разговор, но никаких действий предпринято не было. Артис говорит, что этот человек пообещал "позаботиться" о том, чтобы Нормунд лишился справки фельдшера, потому что у него везде - "свои люди".

За этим последовало сообщение, отправленное с анонимного номера, которое полиция не смогла отследить. Когда парни попросили своих друзей поговорить с тем, кто угрожал, последовало следующее сообщение.

ФОТО: Privātais arhīvs

В следующие несколько дней после написания заявления Нормунд снова подвергся нападению со стороны двух неизвестных мужчин, которые столкнули его с лестницы. Парни больше не обращались в полицию. Нормунд пошел к врачу и получил больничный. Однако парни предоставили полиции фотографию отца коллеги Нормунда, разговаривающего с двумя мужчинами. Позже Нормунд опознал этих людей как возможных нападавших. "После этого около двух месяцев царил покой", - вспоминает Артис. Он также обратился за помощью на рабочее место отца коллеги Нормунда, призвав руководство повлиять на действия сотрудника, но получил отказ. Артис говорит, что об инцидентах также было сообщено местному руководству NMPD. На "крики о помощи" парней не услышали. Все ответили, что это не в их компетенции. На помощь полиции молодые люди больше не надеялись.

В полиции поясняют, что для того, чтобы развеять опасения по поводу ранее сообщенной информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью людей, была инициирована служебная проверка.

ФОТО: TVNET Jānis Škapars

За неделю до трагедии, когда Нормунд вернулся из парикмахерской, человек, который угрожал ему, позвал его, схватил за руку, ударил и сказал: "Это не конец, это только начало".

TVNET попытался в понедельник поговорить с отцом коллеги Нормунда, но его жена сказала через дверь, что мужчина болен Covid-19 и не хочет с нами разговаривать. В четверг около 12:00 двое мужчин на лестничной клетке напали на Нормунда, пытаясь столкнуть его через перила, но Нормунд брызнул им в глаза перцовый газ.

Нормунд кричал и просил помощи

Артис с трудом вспоминает то страшное утро. Он проснулся от ужасного крика. "Я слышал, как Нормунд в агонии кричит мое имя. Я выбежал на лестничную клетку и увидел, как он горит, как факел. Я пытался потушить его своим телом, но пламя не утихало. Я схватил первую пачку сока и вылил ему на лицо. Он все время кричал от боли и просил о помощи. Я забежал в комнату, схватил одеяло и тушил его. Я не помню, как я донес его до ванной.

Душем обливал Нормунда холодной водой - он дымился, все сгорело - одежда, даже нижнее белье, его голова.

Обзвонил все службы, позвонил маме и подруге. Только когда прибыли пожарные, я понял, что сам обгорел - до тех пор я не чувствовал боли". Артис говорит, что, хотя Нормунд отчаянно кричал о помощи, только один сосед, которому он очень благодарен, бросился на помощь.

Артис говорит, что перед тем, как его доставили в больницу, он дал показания полиции, о чем плохо помнит. Его настораживает то, что полицейский сразу спросил, было ли это самоубийством. И Артис, и их подруга обратили внимание на тот факт, что из вещей Нормунда исчез кошелек, а вместо этого в сумке была горючая жидкость. По их мнению, ее положил преступник. "Нормундс не курил. Нигде поблизости не было зажигалок", - говорит Артис, отвергая прозвучавшую версию о самоубийстве.

В понедельник вечером полиция заявила: "У общественности нет причин беспокоиться о том, что преступление связано с нетерпимостью. Расследование показало, что преступления могло не быть".

Семья и близкие друзья Нормунда думают, что это невозможно. "У него был низкий болевой порог", - подтверждает Артис.