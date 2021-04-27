Вт, 27.04.2021
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Re:Baltica

PVD назвала субпродукты, к которым стоит относиться с осторожностью

ФОТО: Chamois huntress/Shutterstock.com

Людей часто беспокоит возможное загрязнение субпродуктов животного происхождения. В них могут быть различные тяжелые  металлы - чаще всего это, например, свинец и кадмий. На какие продукты стоит обратить повышенное внимание?

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Илзе Пликша в программе Pārtikas revidents рассказала, что свинец и кадмий потребитель получает как с едой, так и через воздух и воду - из окружающей среды. 

И животные также питаются тем, что находится вокруг. На загрязнение окружающей среды влияет промышленность, сжигание отходов (в том числе пластмассовых), а также сточные воды и удобрения, которые впоследствии могут попасть в корм.

Илзе Пликша рассказала, что до сих пор PVD не обнаружила повышенного уровня тяжелых металлов в корме для скота. В субпродуктах этих животных такое загрязнение также бывает редко:

"Всего в год мы берем около 144 образцов. И да - за последние два года констатировали повышенное содержание кадмия в почках крупного рогатого скота - по одному образцу в год". 

Эксперт PVD также рассказала, что такие субпродукты, как, например, почки и печень, мы не потребляем ежедневно, поэтому нет причин для беспокойства относительно мяса скота. Но стоит обратить внимание на субпродукты из дичи. 

"Мы - PVD - берем довольно много проб у диких животных. И приблизительно в 30% образцов диких животных было констатировано повышенное содержание кадмия и свинца, потому внутренние органы животных, или субпродукты, стоило бы выбирать в очень редких случаях". 

Пликша поясняет, что эти животные получают свинец и кадмий чаще всего зимой, слизывая соль, разбросанную по обочине. И чем старше дикое животное, тем больше вероятность засорения в его организме. 

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