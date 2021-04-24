Какой из субпродуктов самый полезный и зачем включать его в свое меню?

Специалист по питанию Эва Катая в программе Pārtikas revidents рассказала, какой субпродукт, скорее всего, наиболее полезен и что стоит учитывать, добавляя его в свой рацион.
В Латвии самый популярный субпродукт - это печень различных животных.
И не зря - Катая отмечает, что это орган, который содержит множество питательных веществ в более высоких концентрациях, чем другие субпродукты.
Специалист по питанию рассказывает, что печень можно назвать натуральной пищевой добавкой:
"Я не скажу "режьте печень и ешьте ее как таблетку по кусочку каждый день", но в принципе она является очень богатым источником витаминов группы В и определенных минералов, и по этой причине я определенно рекомендую время от времени включать ее в ваш рацион".
Субпродукты, в том числе печень, содержат не только витамины группы B, но и фолиевую кислоту, железо, магний, селен и цинк. Это ценные минералы, которые обеспечивают нормальное протекание метаболических процессов, хорошее самочувствие и прилив энергии.
Специалист по питанию поясняет, что печень содержит также жирорастворимые витамины, такие как A, E, D и K, а также белки, в том числе коллаген.
"Если мы говорим о тенденции принимать коллаген в дополнение к капсулам и другим пищевым добавкам, то печень тоже является одним из источников коллагена".
Коллаген - один из самых распространенных белков в организме. Специалист также рекомендует включать в рацион печень рыб, особенно трески, которая содержит жирные кислоты Омега-3.
В то же время печень всех животных одинаково хороша. Однако при употреблении купленного в магазине печеночного паштета Катая рекомендует обращать внимание на состав продукта: "Я бы посмотрела, сколько там печени в процентах. Желательно, чтобы этот процент был как можно выше - чтобы он был первым, а не третьим компонентом. Включено ли масло или сало - "неповрежденный" жирный продукт. И тогда, если говорить о вкусе, специях, зелени, соли, то я определенно хотела бы видеть как можно меньше других добавок, в зависимости от объема или срока годности [продукта]".