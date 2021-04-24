Пн, 26.04.2021
Не представляю, почему [убийство Беззубова] могло быть посланием для меня. Гунтис Индриксонс, бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто"
Гунтис Индриксонс, бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто"

Какой из субпродуктов самый полезный и зачем включать его в свое меню?

ФОТО: Foto Stellanova/Shutterstock.com

Равнодушных к субпродуктам нет - есть часть людей, которая регулярно покупает и готовит их. А есть и другая часть, которая, лишь при упоминании слов "печенка", "почки" или "мозг", морщится от неприязни и заявляет, что не будет есть что-то подобное.

Специалист по питанию Эва Катая в программе Pārtikas revidents рассказала, какой субпродукт, скорее всего, наиболее полезен и что стоит учитывать, добавляя его в свой рацион. 

В Латвии самый популярный субпродукт - это печень различных животных. 

И не зря - Катая отмечает, что это орган, который содержит множество питательных веществ в более высоких концентрациях, чем другие субпродукты.

Специалист по питанию рассказывает, что печень можно назвать натуральной пищевой добавкой: 

"Я не скажу "режьте печень и ешьте ее как таблетку по кусочку каждый день", но в принципе она является очень богатым источником витаминов группы В и определенных минералов, и по этой причине я определенно рекомендую время от времени включать ее в ваш рацион".

Субпродукты, в том числе печень, содержат не только витамины группы B, но и фолиевую кислоту, железо, магний, селен и цинк. Это ценные минералы, которые обеспечивают нормальное протекание метаболических процессов, хорошее самочувствие и прилив энергии.

Специалист по питанию поясняет, что печень содержит также жирорастворимые витамины, такие как A, E, D и K, а также белки, в том числе коллаген.

"Если мы говорим о тенденции принимать коллаген в дополнение к капсулам и другим пищевым добавкам, то печень тоже является одним из источников коллагена".

Коллаген - один из самых распространенных белков в организме. Специалист также рекомендует включать в рацион печень рыб, особенно трески, которая содержит жирные кислоты Омега-3.

В то же время печень всех животных одинаково хороша. Однако при употреблении купленного в магазине печеночного паштета Катая рекомендует обращать внимание на состав продукта: "Я бы посмотрела, сколько там печени в процентах. Желательно, чтобы этот процент был как можно выше - чтобы он был первым, а не третьим компонентом. Включено ли масло или сало - "неповрежденный" жирный продукт. И тогда, если говорить о вкусе, специях, зелени, соли, то я определенно хотела бы видеть как можно меньше других добавок, в зависимости от объема или срока годности [продукта]".

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