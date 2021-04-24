Какой из субпродуктов самый полезный и зачем включать его в свое меню?

Специалист по питанию Эва Катая в программе Pārtikas revidents рассказала, какой субпродукт, скорее всего, наиболее полезен и что стоит учитывать, добавляя его в свой рацион.

В Латвии самый популярный субпродукт - это печень различных животных.

И не зря - Катая отмечает, что это орган, который содержит множество питательных веществ в более высоких концентрациях, чем другие субпродукты.

Специалист по питанию рассказывает, что печень можно назвать натуральной пищевой добавкой:

"Я не скажу "режьте печень и ешьте ее как таблетку по кусочку каждый день", но в принципе она является очень богатым источником витаминов группы В и определенных минералов, и по этой причине я определенно рекомендую время от времени включать ее в ваш рацион".

Субпродукты, в том числе печень, содержат не только витамины группы B, но и фолиевую кислоту, железо, магний, селен и цинк. Это ценные минералы, которые обеспечивают нормальное протекание метаболических процессов, хорошее самочувствие и прилив энергии.

Специалист по питанию поясняет, что печень содержит также жирорастворимые витамины, такие как A, E, D и K, а также белки, в том числе коллаген.

"Если мы говорим о тенденции принимать коллаген в дополнение к капсулам и другим пищевым добавкам, то печень тоже является одним из источников коллагена".

Коллаген - один из самых распространенных белков в организме. Специалист также рекомендует включать в рацион печень рыб, особенно трески, которая содержит жирные кислоты Омега-3.