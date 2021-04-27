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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел!"

Новый облик и услуги: совсем скоро один из отделов Stockmann изменится

Stockmann ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Продолжая реализацию долгосрочного бизнес-плана, в том числе развития продовольственного сегмента, в универмаге Stockmann уже 17 мая начнутся первые работы по реновации отдела Delikatess. В его преображение Stockmann grupa инвестирует 2,5 млн евро.

Работы по реновации отдела Delikatess площадью 2400 м2 предусматривают как преображение внешнего облика отдела, включив современное сочетание скандинавского и латвийского дизайна, почерпнув вдохновение в изображениях Риги 19-го столетия,

так и возможность предложить клиентам новые и удобные услуги и решения для формирования опыта еще более быстрого и удобного шопинга.

Реализация проекта реновации отдела доверена латвийским архитекторам Лиене Гриезите и Роберту Валдманису.

"Латвийские архитекторы умело включили инновационные идеи команды Stockmann в современную концепцию, и планируется, что отдел Delikatess уже осенью предстанет перед клиентами в новом облике. Наряду с впечатляющими визуальными превращениями, которые включают в себя как создание новой зоны общественного питания, тематическое оформление отделов продуктов, мы внедрим также новые экологические решения, пополним ассортимент, пригласив познакомиться с новыми, специально отобранными вкусами со всего мира, а также расширим предложение продуктов местных производителей, используя их еще больше и в рецептах.

Особый акцент будет сделан на усиление главных категорий продуктов - выпечка, готовая еда (как навынос, так и для употребления на месте), фрукты и овощи.

Клиентам будет доступен еще более широкий ассортимент различных сезонных, экологических, а также вегетарианских и веганских продуктов. Совершая инвестиции в развитие отдела, мы продолжаем реализацию пятилетнего бизнес-плана, к осуществлению которого приступили уже в прошлом году", - говорит директор универмага Даце Голдмане.

В отделе Delikatess универмага уже внедрены такие современные решения как пункт бесплатного набора питьевой воды, наряду с обычными пакетами клиентам доступны также полностью компостируемые пакеты, помимо этого, из ассортимента изъята одноразовая пластмассовая посуда и упаковка, которая не подходит для вторичной переработки. Кроме того, для удобства клиентов в отделе установлен аппарат для очистки ананасов и соковыжималка для гранатов. Эти нововведения сохранятся в отделе и после реновации, а их спектр пополнится новыми экологическими и полезными для клиентов возможностями.

В отделе уже с 2003 года доступен тщательно отобранный ассортимент продуктов из разных регионов мира, предлагая клиентам познакомиться не только с местными вкусами, но и с традиционными вкусами других стран. Кроме того, в отделе по специальным рецептам готовят разные мясные, рыбные и вегетарианские блюда. Среди прочего создана специальная линия обедов Stockmann Prep, которые можно быстро приготовить дома, а также регулярно организуются различные мастер-классы поварского искусства, с привлечением профессионалов отрасли.

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