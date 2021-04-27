Вт, 27.04.2021
Я схватил попавшуюся пачку сока и вылил ему на лицо. Он все время кричал от боли и просил о помощи. Я забежал в комнату, схватил одеяло и тушил его. Я не помню, как донес его до ванной. Артис Яунклявиньш о спасении друга Нормунда Киндзулиса
Артис Яунклявиньш о спасении друга Нормунда Киндзулиса
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Фармрегулятор Бразилии не допустил импорт "Спутника V"

ФОТО: AP Photo/Darko Vojinovic

Федеральный регулятор здравоохранения Бразилии Anvisa в понедельник, 26 апреля, не допустил импорт вакцины от Covid-19 "Спутник V", разработанной в России, о чем требовали губернаторы штатов, сообщает Reuters.

Правление Anvisa единогласно решило не одобрять вакцину "Спутник V" из-за отсутствия информации, гарантирующей безопасность, качество и эффективность вакцины, а также других недостатков и рисков.

С учетом всех имеющихся документов, данных, полученных в ходе проверок, и информации других регуляторов был сделан вывод, что риски слишком велики, заявил представитель Anvisa.

Решающим аспектом стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является "серьезным" дефектом.

"Спутник V" был одобрен в нескольких странах по всему миру, и российские ученые говорят, что вакцина эффективна на 97,6%, если оценивать данные о 3,8 миллиона человек.

Однако ни Anvisa, ни Европейский союз (ЕС) еще не одобрили "Спутник V", что указывает на необходимость получения дополнительной информации о тестировании и производственном процессе.

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Кампания вакцинации в Бразилии задерживается из-за ряда проблем, но коронавирус продолжает быстро распространяться.

На сегодняшний день 27,3 миллиона человек, или 13% населения, получили в Бразилии первую дозу вакцины от Covid-19.

В Бразилии заражение новым коронавирусом подтверждено у 14,4 миллиона человек, из которых почти 400 тысяч умерли. Число инфицированных и умерших особенно возросло в последние месяцы.

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