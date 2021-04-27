Фармрегулятор Бразилии не допустил импорт "Спутника V"

Правление Anvisa единогласно решило не одобрять вакцину "Спутник V" из-за отсутствия информации, гарантирующей безопасность, качество и эффективность вакцины, а также других недостатков и рисков.

С учетом всех имеющихся документов, данных, полученных в ходе проверок, и информации других регуляторов был сделан вывод, что риски слишком велики, заявил представитель Anvisa.

Решающим аспектом стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является "серьезным" дефектом.

"Спутник V" был одобрен в нескольких странах по всему миру, и российские ученые говорят, что вакцина эффективна на 97,6%, если оценивать данные о 3,8 миллиона человек.

Однако ни Anvisa, ни Европейский союз (ЕС) еще не одобрили "Спутник V", что указывает на необходимость получения дополнительной информации о тестировании и производственном процессе.

Кампания вакцинации в Бразилии задерживается из-за ряда проблем, но коронавирус продолжает быстро распространяться.

На сегодняшний день 27,3 миллиона человек, или 13% населения, получили в Бразилии первую дозу вакцины от Covid-19.