"Скорость автомобиля была очень большой": в Эстонии в тяжелом ДТП погиб 28-летний водитель

25 апреля около 11 часов в полицию поступило сообщение, что в Ярвамаа в деревне Колу автомобиль Audi вылетел с дороги. "По предварительным данным, ехавший из Рапла в сторону Тюри автомобиль, за рулем которого был 28-летний мужчина, на перекрестке Мурака вылетел с дороги и его выбросило в лес. К сожалению, находившийся один в машине водитель скончался на месте происшествия", - сказал лейтенант Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо.

Водитель был пристегнут ремнем безопасности, дорожное покрытие на месте ДТП было мокрым.

Все обстоятельства и причины аварии будут выяснены в ходе производства.

"Полиция выражает соболезнования близким погибшего", - сказал Эйнассоо.

Фотограф, который побывал на месте происшествия, рассказал, что

скорость автомобиля должна была быть очень большой, поскольку машина, приземлившись на расстоянии почти 90 метров от дороги в глубь леса, скосила на своем пути и верхушки деревьев, и это с высоты 8-9 метров. Некоторые детали машины еще можно было наблюдать на ветвях деревьев.

Хотя перед полетом автомобиль наехал на расположенную у дороги вывеску хутора, никто из местных жителей этого не услышал.

По предварительным данным, ДТП могло произойти рано утром, вероятно, около четырех часов утра. Если бы проживающая на хуторе семья утром не заметила сломанный знак и следы шин, они бы не стали искать и автомобиль.