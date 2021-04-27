Сейчас мы проводим дома больше времени, чем когда-либо, а кухня - это то место, куда мы "путешествуем" чаще всего. Чтобы приготовление пищи стало более удобным и занимало меньше времени, все вещи должны быть на своих местах. Для содержания порядка иногда достаточно лишь небольших изменений и минимальных трат.

Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус делится советами, как легко и быстро улучшить свою кухни без вреда для семейного бюджета.

Решения, которые ничего не стоят

Освободите место. Оцените критически, насколько много на кухне вещей, которые вы используете регулярно? Избавление от ненужного улучшит порядок и это ничего не стоит! Например, если фритюрница используется лишь раз в год, может она не нужна? Может есть несколько одинаковых кухонных принадлежностей, но можно обойтись лишь одной? Сохраните то, что действительно используете, а остальное уберите.

Освободите кухонную поверхность, сложив вещи в ящики и шкафчики.

Отсортируйте принадлежности, чтобы схожие были в одном месте и думайте о логическом расположении, чтобы все используемые принадлежности были близко друг к другу.

Протрите и очистите все поверхности. Не сразу может показаться, что тщательная уборка может многое изменить, но если все будет тщательно прибрано, разница обязательно будет заметна. В чистые шкафчики точно не захочется класть вещи, которые на самом деле не используются - прежде чем что-то положить, хорошенько подумайте, действительно ли они нужны.

Решения до 3 евро

Органайзер для столовых принадлежностей. Порядок легче содержать, если у каждой вещи есть свое место. Это даже может вдохновить на готовку! С органайзерами в выдвижных ящиках доступное место можно использовать эффективнее.

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Текстильные кухонные полотенца и тряпочки для мытья посуды. Изделия из текстиля можно использовать снова и снова, чтобы отказаться от бумажных полотенец. Их можно повесить на петельки и они станут красивым дополнением интерьера кухни.

Контейнеры - простое, но эффективное решение для наведения и поддержания порядка.

Если масла, специи, упаковки витаминов и другие вещи сложить в одинаковые белые контейнеры - все сразу произведет лучшее впечатление, к тому же мелочи можно будет намного легче и быстрее найти.

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Штанга с вешалками и держателями. Настенные решения для хранения вещей освобождают больше места на рабочей поверхности, а все необходимое - на расстоянии руки. Так даже можно выращивать травы. Нередко стены не ценятся как дополнительная площадь, но на самом деле это зачастую даже очень удобное решение.

ФОТО: Пресс-фото

Контейнеры для продуктов с крышкой. Контейнеры, которые легко можно сложить друг на друга, обеспечивают эффективное использование места в холодильнике, морозильнике или кладовой. Можно приобрести контейнеры из стекла, устойчивого к высоким и низким температурам, которые можно класть в духовку и даже использовать при подаче блюд.

Повторно закрывающиеся пакетики, которые частично изготовлены из возобновляемых материалов, позволяют дольше сохранять продукты свежими. В такие пакеты также можно помещать теплые продукты до 50°C.

ФОТО: Пресс-фото

Крышки - отлично подойдут в случае, если блюдо нужно сохранить до следующего дня. Крышка, изготовленная из эластичного силикона крепко прилегает к посуде и не позволяет блюду обветриться. Такие крышки подходят банкам и другой стеклянной посуде, как и к овощам и фруктам - крышку можно надеть, например, на половинку лимона. К тому же крышки для продуктов позволяют уменьшить объем пищевых отходов.

ФОТО: Пресс-фото

Держатель кухонных принадлежностей. Используемые чаще всего кухонные принадлежности можно хранить в держателе на рабочей поверхности. Определенно стоит подумать о том, чтобы принадлежности нравились, чтобы они были, например, из красивого дерева или металла. Так работа на кухне доставит больше радости.

Стойка для кружек. Если хотите, чтобы чашки занимали меньше места, их можно расположить на стойке для кружек. На ней они будут аккуратно упорядочены и всегда под рукой!

ФОТО: Пресс-фото

Дозатор для моющего средства. Наполните средством для мытья посуды красивый дозатор, чтобы кухня выглядела более элегантно. Выбирайте дозатор, согласованный со стилем кухни, так общее впечатление о помещении будет более аккуратным, чем если бы он оставался в пластмассовой упаковке.

Подставка для крышек от кастрюль незаменима, для того, чтобы упорядочить крышки от коробочек для продуктов, кастрюль и кухонных досок. Она сэкономит место, упростит поиск всего, а крышки не будут свободно скользить в ящиках.

Вставки для полок позволят оптимально использовать доступное в шкафчике место и его будет казаться даже больше. Все будет наглядно и легко доступно.

Решения до 10 евро

Контейнеры для сортировки мусора. Такие контейнеры являются отличными помощниками, чтобы навести порядок в сортировке мусора в своем хозяйстве. Существуют удобные решения, когда несколько контейнеров можно ставить друг на друга, и для их размещения не требуется полка.

ФОТО: Пресс-фото

Держатель для ножей на магнитах. В работе на кухне нет ничего более раздражающего, чем тупые ножи. Лезвие на магнитном держателе не будет соприкасаться с поверхностями, которые могут его затупить, а хранение ножей в таком держателе освободит место в ящике.

ФОТО: Пресс-фото

Складной многофункциональный дуршлаг. Такой дуршлаг можно использовать для тушения овощей и приготовления макарон, а также, конечно, для мытья овощей и фруктов. Когда дуршлаг не используется, его можно компактно собрать.

Подставка для бутылок. Бутылки для воды, сока и прочие можно хранить на специальной подставке, откуда их будет легче достать, и они будут выглядеть аккуратнее, особенно, если бутылки разного цвета и маркированы.

ФОТО: Пресс-фото

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