Хлоя Чжао - первая в истории китаянка, завоевавшая "Оскар" как режиссер. Но на родине о ней не пишут - почему?

Лучшим фильмом "Оскара-2021" признали "Землю кочевников". Фильм получил еще две статуэтки - за лучшую женскую роль (Фрэнсис МакДорманд) и режиссуру (Хлоя Чжао). Именно о Хлое, чей фильм получил три награды в главных номинациях, и расскажем немного.

Об итогах "Оскара-2021" читайте тут.

О победе режиссера в цифрах

Для Чжао это 1-я статуэтка "Оскар". Сама же она - 2-я женщина в истории премии, которая получила награду за лучшую режиссуру. Чжао также 1-я номинантка азиатского происхождения в этой категории.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Кинопуть

Картина "Земля кочевников" повествует об оставшейся без работы женщине, которая вынуждена скитаться по США. Обзор фильма от Андрея, журналиста RUS TVNET, можно почитать тут:

Ранее "Земля кочевников" уже получила несколько наград: "Золотого льва" Венецианского фестиваля, "Золотой глобус" за лучший фильм и режиссерскую работу, а также Гран-при фестиваля в Торонто.

Видео: Трейлер фильма "Земля кочевников"

Первая лента Хлои "Песни, которым меня научили братья" тут же попала в программу "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. То же самое случилось с ее следующей работой - "Наездник". Последний фильм, к слову, оценил сам Барак Обама, внеся его в личный топ-лист фильмов года.

Галерея: Церемония и гости "Оскара-2021"

В ее короткой фильмографии не только фестивальное кино. Так, осенью этого года должен выйти блокбастер от Marvel "Вечные", режиссером которого стала Чжао. Хлоя лично обратилась в Marvel Studios по поводу создания фильма, поскольку сама являлась поклонницей киновселенной от студии и хотела привнести свой взгляд и построение мира в этот "киносериал".

"Мне не нужны были качки. Я хочу, чтобы вы выходили из кинотеатров, не думая: "Этот человек - эта этническая принадлежность, этот человек - эта национальность". Нет. Я хочу, чтобы вы уходили, думая: "Вот это семья". Вы не думаете о том, что они представляют",

- сказала Чжао, комментируя разнообразный актерский состав фильма. В январе 2021 года Хлоя сообщила, что она также и сценарист фильма.

Почему же ее так не любит Китай?

ФОТО: EPA/Scanpix

The Wall Street Journal сообщает, что китайские соцсети и поисковики удаляют новости, сообщения и комментарии, которые посвящены победе Хлои и ее фильма.

Хлоя Чжао - уроженка Китая, уехавшая в США. Отдел пропаганды Компартии КНР запретил государственным СМИ сообщать об успехе Чжао. Дело в ее "прошлых публичных высказываниях", - пишет WSJ со ссылкой на источники в местных СМИ.

До этого режиссера критиковали китайские медиа из-за ее интервью журналу Filmmaker в 2013 году, во время которого она заявила, что в Китае "повсюду ложь".

О победе Чжао на премии сообщил лишь англоязычный таблоид Global Times ("Хуаньцю шибао"), в материале режиссера призвали "стать более зрелой".

Что еще известно о Хлое Чжао?