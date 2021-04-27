Вт, 27.04.2021
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Татьяна Полякова, дальнобойщица

Главный "Оскар" получила "Земля кочевников" про странствующую бездомную. Что это за кино?

ФОТО: kinopoisk.ru

Отгремел 93-й "Оскар", главный приз на котором ожидаемо получил независимый роуд-муви китаянки Хлои Чжао "Земля кочевников". Интерес к фильму уверенно подскочил, и автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, чем интересно это кино, а также почему именно ему отдали предпочтение киноакадемики.

2011 год. США все еще переживают последствия мирового экономического кризиса. Немолодая Ферн из пустеющего после закрытия градообразующего предприятия провинциального городка продает свое имущество и покупает фургон, чтобы жить и путешествовать по стране в поисках работы. Постепенно женщина прибивается к племени современных американских "кочевников", которые видят свою жизнь в бесконечной дороге. Однако даже с ними Ферн не чувствует себя на своем месте. У нее - своя личная трагедия, свои планы на жизнь и свои собственные отношения с каждым встречным.

Видео: Трейлер фильма "Земля кочевников"

Имя Хлои Чжао (она же Чжао Тин) появилось на радарах мировых кинофестивалей и, как следствие, кинопродюсеров в 2017 году, после премьеры ее второго полного метра "Наездник". Драма о молодом ковбое - звезде родео, вынужденном оставить карьеру после серьезной травмы, - приметилась тем, что в буквальном смысле была основана на реальной истории жизни исполнителя главной роли - настоящего дрессировщика лошадей. Кроме талантливого юноши в фильме приняли участие и другие непрофессиональные актеры, сыгравшие, по сути, самих себя. Зная все эти факты, приходилось даже задаваться вопросом - где в этом фильме проходит граница между документалистикой и привычным художественным кино?

Однако неправильно было бы считать Чжао главной виновницей торжества, хоть "Земля кочевников" и кажется прямым продолжением этики и эстетики "Наездника" со столь простыми (так и хочется сказать "маленькими") американцами, живописной природой и тонкой, бескомпромиссной драмой. Изначально документальным романом Джессики Брудер - журналистки, которая в исследовательских целях сама прошла путь "кочевника", - заинтересовались продюсер Питер Спирс и актриса Фрэнсис МакДорманд (в том же 2017 году она запомнилась главной ролью в нашумевших "Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури"). МакДорманд после просмотра "Наездника" сама же и предложила Чжао написать сценарий и заняться режиссурой "Земли кочевников".

Опытная актриса (в ее послужном списке - главная роль в оригинальном "Фарго" и в других фильмах братьев Коэн), разумеется, ни разу не прогадала - китаянка Чжао, кажется, беззаветно влюблена в пейзажи американской глубинки и взялась за проект, несмотря на занятость в подготовительном периоде блокбастера "Вечные" для Marvel. Впрочем, вряд ли ее пришлось долго уговаривать.

Материал для Чжоу оказался страсть каким благодатным - колоритные персонажи безумных в своей простоте американцев, на роли которых, за редким исключением, она снова позвала не актеров, а самых настоящих людей (забавно, когда в финальных титрах имена персонажей и их исполнителей полностью совпадают), красоты пустынной, горной, лесистой и (лишь на первый взгляд) негостеприимной и неуютной Америки и бесконечная россыпь человеческих драм - больших и малых (в основном все-таки больших).

Кстати, во время съемок (они проходили в течение 4 месяцев на территории семи штатов) вся съемочная группа жила в фургонах наподобие все тех же кочевников, впрочем - явно куда более комфортабельных, чем у героини фильма. При этом побитая жизнью Ферн редко жалуется, да и сама МакДорманд прекрасно уживается на экране с настоящим калейдоскопом непрофессиональных актеров, убедительно изображая женщину, умеющую, казалось бы, все. Хотя ровно тем же могут похвастаться и остальные кочевницы, притом так, что мужчин на экране оказывается до обидного мало - в этой истории в них просто нет практически никакой нужды.

ФОТО: rottentomatoes.com

Умение жить в дороге - как в физическом, так и в ментальном плане - вот чему успешно учится Ферн на протяжении фильма. Обойтись без изображения природы в таком процессе никак бы не получилось (символично, что город появляется в фильме только в момент кризиса, после чего снова благополучно исчезает), и Чжоу вместе со своим постоянным оператором Джошуа Джеймсом Ричардсом себя, кажется, ни на секунду не ограничивали.

Камни, грязь, дерево, животные, океан, пустыня, моча и фекалии - общий пейзаж "Земли кочевников" выглядит максимально приближенным к дикой природе. И если в "Наезднике" хтоническим лейтмотивом служили лошади, то здесь эту честь переняли камни - мелкие, крупные, а иногда громадные, как горы, но легким движением руки все равно превращающиеся в песок - в этой истории они играют роль и части погребального ритуала, и едва ли не метафоры израненного человеческого сердца.

За "Землю кочевников" оператор Ричардс получил свою первую номинацию на "Оскар", но упустил награду в пользу Эрика Мессершмидта и его работы в фильме "Манк". С одной стороны, можно порадоваться за работу Финчера - как-никак львиную долю его номинаций так и оставили без победы, а с другой - все равно обидно: слишком уж завораживающими оказались кадры, созданные молодым соратником Чжао, глядя на работу которого, уверяешься, что Терренсу Малику придется отказаться от монополии на фирменные проезды камеры по дикой природе.

ФОТО: kinopoisk.ru

Не стоит забывать и о том, что именно собрало вместе "кочевников" - последствия и само явление мирового финансового кризиса 2008 года не в первый раз становится поводом для серьезных размышлений об американском образе мышления и жизни - взять хотя бы "Ограбление казино" Эндрю Доминика или "Игру на понижение" Адама МакКея. Однако ни в одном из них внимания не удостаивались рядовые жители США, к коим, вопреки анекдотам, никак не отнесешь ни гангстеров, ни профессиональных финансистов.

Выброшенные из системы на периферию Америки - люди без дома и почти что без родственников - вся "Земля кочевников" состоит для героини из череды знакомств и расставаний с такими же, по сути, несчастными, потерянными и сконфуженными, нашедшими счастье в дороге и - с попутчиками. И пусть лекции основателя клуба кочевников выглядят как минимум наивными - это то, что их объединяет.

Однако куда кочует сама Ферн, если даже с кочевниками ей не по пути? Самым логичным объяснением будет то, что своего места назначения она достигла практически в самом начале - ровно в тот момент, когда уехала из, по сути, деревеньки на грани исчезновения, гордо называющей себя Эмпайр. Потому что, когда империи начинают рушиться, приходит пора перемен.

Видео: Фрагменты из фильма "Земля кочевников"

Результаты "Оскара-2021" интересны по нескольким причинам. В первую очередь - четко намеченной тенденцией в сторону Азии: в прошлом году главный приз взяли нашумевшие "Паразиты" Пона Джун-хо, а в этом одним из конкурентов "Земли кочевников" была также связанная с Южной Кореей картина "Минари". Но и это еще не все: китаянка Чжоу получила статуэтку, попутно став второй женщиной с режиссерским "Оскаром" в истории (первой была Кэтрин Бигелоу). Не забудем и награду для МакДорманд - впрочем, ее заслуги не оспорить уже ни при каком желании.

Второй момент - ориентирование премии на социальные проблемы безработицы и маленького человека, некого андердога, который вопреки классическому сюжету так и не избавляется от несчастливого статуса. И наконец, уже второй год подряд "Оскар" оказывается достаточно смел, чтобы отдать главную награду по-настоящему независимому фильму, киноэксперименту, не следующему лекалам, а смело изменяющему их по своей талантливой прихоти.

Фрэнсис МакДорманд и Хлоя Чжао на съемках фильма "Земля кочевников" ФОТО: kinopoisk.ru

Что сейчас особенно интересно и, не стоит скрывать, за что особенно беспокойно - это дальнейшая карьера Хлои Чжао, чьим четвертым фильмом станут "Вечные" в киновселенной Marvel - если ничего не изменится, фильм мы увидим уже этой осенью.

Хочется надеяться, что голливудский менеджмент в виде ненасытного гения продюсера Кевина Файги не пережует и не выплюнет на помойку тонкого и удивительно талантливого автора (самая уморительная шутка по этому поводу - в одном из эпизодов "Земли кочевников" Ферн как раз слоняется у кинотеатра, где показывают первых "Мстителей"). Впрочем, язык не повернется назвать Чжао наивным молодым кинематографистом. Наподобие героини МакДорманд она, кажется, точно знает, чего хочет. Да и Ферн на протяжении своей истории не раз перебивалась случайными заработками, чтобы продолжить свое удивительное путешествие. Поэтому, как сказано в фильме - "Увидимся на дороге".

Вывод: Творческий тандем Хлои Чжао и Фрэнсис МакДорманд вылился в один из самых чувственных, печальных, пронизывающих как разум, так и чувства фильмов года. Редко, когда хочется поблагодарить членов Киноакадемии за достойный выбор (хоть на него и могла повлиять череда уже полученных фильмом крупных наград). Сейчас - именно тот случай.

Оценка: 5 из 5

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