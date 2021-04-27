Главный "Оскар" получила "Земля кочевников" про странствующую бездомную. Что это за кино?

Отгремел 93-й "Оскар", главный приз на котором ожидаемо получил независимый роуд-муви китаянки Хлои Чжао "Земля кочевников". Интерес к фильму уверенно подскочил, и автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, чем интересно это кино, а также почему именно ему отдали предпочтение киноакадемики.
2011 год. США все еще переживают последствия мирового экономического кризиса. Немолодая Ферн из пустеющего после закрытия градообразующего предприятия провинциального городка продает свое имущество и покупает фургон, чтобы жить и путешествовать по стране в поисках работы. Постепенно женщина прибивается к племени современных американских "кочевников", которые видят свою жизнь в бесконечной дороге. Однако даже с ними Ферн не чувствует себя на своем месте. У нее - своя личная трагедия, свои планы на жизнь и свои собственные отношения с каждым встречным.
Видео: Трейлер фильма "Земля кочевников"
Имя Хлои Чжао (она же Чжао Тин) появилось на радарах мировых кинофестивалей и, как следствие, кинопродюсеров в 2017 году, после премьеры ее второго полного метра "Наездник". Драма о молодом ковбое - звезде родео, вынужденном оставить карьеру после серьезной травмы, - приметилась тем, что в буквальном смысле была основана на реальной истории жизни исполнителя главной роли - настоящего дрессировщика лошадей. Кроме талантливого юноши в фильме приняли участие и другие непрофессиональные актеры, сыгравшие, по сути, самих себя. Зная все эти факты, приходилось даже задаваться вопросом - где в этом фильме проходит граница между документалистикой и привычным художественным кино?
Однако неправильно было бы считать Чжао главной виновницей торжества, хоть "Земля кочевников" и кажется прямым продолжением этики и эстетики "Наездника" со столь простыми (так и хочется сказать "маленькими") американцами, живописной природой и тонкой, бескомпромиссной драмой. Изначально документальным романом Джессики Брудер - журналистки, которая в исследовательских целях сама прошла путь "кочевника", - заинтересовались продюсер Питер Спирс и актриса Фрэнсис МакДорманд (в том же 2017 году она запомнилась главной ролью в нашумевших "Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури"). МакДорманд после просмотра "Наездника" сама же и предложила Чжао написать сценарий и заняться режиссурой "Земли кочевников".
Опытная актриса (в ее послужном списке - главная роль в оригинальном "Фарго" и в других фильмах братьев Коэн), разумеется, ни разу не прогадала - китаянка Чжао, кажется, беззаветно влюблена в пейзажи американской глубинки и взялась за проект, несмотря на занятость в подготовительном периоде блокбастера "Вечные" для Marvel. Впрочем, вряд ли ее пришлось долго уговаривать.
Материал для Чжоу оказался страсть каким благодатным - колоритные персонажи безумных в своей простоте американцев, на роли которых, за редким исключением, она снова позвала не актеров, а самых настоящих людей (забавно, когда в финальных титрах имена персонажей и их исполнителей полностью совпадают), красоты пустынной, горной, лесистой и (лишь на первый взгляд) негостеприимной и неуютной Америки и бесконечная россыпь человеческих драм - больших и малых (в основном все-таки больших).
Кстати, во время съемок (они проходили в течение 4 месяцев на территории семи штатов) вся съемочная группа жила в фургонах наподобие все тех же кочевников, впрочем - явно куда более комфортабельных, чем у героини фильма. При этом побитая жизнью Ферн редко жалуется, да и сама МакДорманд прекрасно уживается на экране с настоящим калейдоскопом непрофессиональных актеров, убедительно изображая женщину, умеющую, казалось бы, все. Хотя ровно тем же могут похвастаться и остальные кочевницы, притом так, что мужчин на экране оказывается до обидного мало - в этой истории в них просто нет практически никакой нужды.
Умение жить в дороге - как в физическом, так и в ментальном плане - вот чему успешно учится Ферн на протяжении фильма. Обойтись без изображения природы в таком процессе никак бы не получилось (символично, что город появляется в фильме только в момент кризиса, после чего снова благополучно исчезает), и Чжоу вместе со своим постоянным оператором Джошуа Джеймсом Ричардсом себя, кажется, ни на секунду не ограничивали.
Камни, грязь, дерево, животные, океан, пустыня, моча и фекалии - общий пейзаж "Земли кочевников" выглядит максимально приближенным к дикой природе. И если в "Наезднике" хтоническим лейтмотивом служили лошади, то здесь эту честь переняли камни - мелкие, крупные, а иногда громадные, как горы, но легким движением руки все равно превращающиеся в песок - в этой истории они играют роль и части погребального ритуала, и едва ли не метафоры израненного человеческого сердца.
За "Землю кочевников" оператор Ричардс получил свою первую номинацию на "Оскар", но упустил награду в пользу Эрика Мессершмидта и его работы в фильме "Манк". С одной стороны, можно порадоваться за работу Финчера - как-никак львиную долю его номинаций так и оставили без победы, а с другой - все равно обидно: слишком уж завораживающими оказались кадры, созданные молодым соратником Чжао, глядя на работу которого, уверяешься, что Терренсу Малику придется отказаться от монополии на фирменные проезды камеры по дикой природе.
Не стоит забывать и о том, что именно собрало вместе "кочевников" - последствия и само явление мирового финансового кризиса 2008 года не в первый раз становится поводом для серьезных размышлений об американском образе мышления и жизни - взять хотя бы "Ограбление казино" Эндрю Доминика или "Игру на понижение" Адама МакКея. Однако ни в одном из них внимания не удостаивались рядовые жители США, к коим, вопреки анекдотам, никак не отнесешь ни гангстеров, ни профессиональных финансистов.
Выброшенные из системы на периферию Америки - люди без дома и почти что без родственников - вся "Земля кочевников" состоит для героини из череды знакомств и расставаний с такими же, по сути, несчастными, потерянными и сконфуженными, нашедшими счастье в дороге и - с попутчиками. И пусть лекции основателя клуба кочевников выглядят как минимум наивными - это то, что их объединяет.
Однако куда кочует сама Ферн, если даже с кочевниками ей не по пути? Самым логичным объяснением будет то, что своего места назначения она достигла практически в самом начале - ровно в тот момент, когда уехала из, по сути, деревеньки на грани исчезновения, гордо называющей себя Эмпайр. Потому что, когда империи начинают рушиться, приходит пора перемен.
Видео: Фрагменты из фильма "Земля кочевников"
Результаты "Оскара-2021" интересны по нескольким причинам. В первую очередь - четко намеченной тенденцией в сторону Азии: в прошлом году главный приз взяли нашумевшие "Паразиты" Пона Джун-хо, а в этом одним из конкурентов "Земли кочевников" была также связанная с Южной Кореей картина "Минари". Но и это еще не все: китаянка Чжоу получила статуэтку, попутно став второй женщиной с режиссерским "Оскаром" в истории (первой была Кэтрин Бигелоу). Не забудем и награду для МакДорманд - впрочем, ее заслуги не оспорить уже ни при каком желании.
Второй момент - ориентирование премии на социальные проблемы безработицы и маленького человека, некого андердога, который вопреки классическому сюжету так и не избавляется от несчастливого статуса. И наконец, уже второй год подряд "Оскар" оказывается достаточно смел, чтобы отдать главную награду по-настоящему независимому фильму, киноэксперименту, не следующему лекалам, а смело изменяющему их по своей талантливой прихоти.
Что сейчас особенно интересно и, не стоит скрывать, за что особенно беспокойно - это дальнейшая карьера Хлои Чжао, чьим четвертым фильмом станут "Вечные" в киновселенной Marvel - если ничего не изменится, фильм мы увидим уже этой осенью.
Хочется надеяться, что голливудский менеджмент в виде ненасытного гения продюсера Кевина Файги не пережует и не выплюнет на помойку тонкого и удивительно талантливого автора (самая уморительная шутка по этому поводу - в одном из эпизодов "Земли кочевников" Ферн как раз слоняется у кинотеатра, где показывают первых "Мстителей"). Впрочем, язык не повернется назвать Чжао наивным молодым кинематографистом. Наподобие героини МакДорманд она, кажется, точно знает, чего хочет. Да и Ферн на протяжении своей истории не раз перебивалась случайными заработками, чтобы продолжить свое удивительное путешествие. Поэтому, как сказано в фильме - "Увидимся на дороге".
Вывод: Творческий тандем Хлои Чжао и Фрэнсис МакДорманд вылился в один из самых чувственных, печальных, пронизывающих как разум, так и чувства фильмов года. Редко, когда хочется поблагодарить членов Киноакадемии за достойный выбор (хоть на него и могла повлиять череда уже полученных фильмом крупных наград). Сейчас - именно тот случай.