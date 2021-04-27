Главный "Оскар" получила "Земля кочевников" про странствующую бездомную. Что это за кино?

ФОТО: rottentomatoes.com

Умение жить в дороге - как в физическом, так и в ментальном плане - вот чему успешно учится Ферн на протяжении фильма. Обойтись без изображения природы в таком процессе никак бы не получилось (символично, что город появляется в фильме только в момент кризиса, после чего снова благополучно исчезает), и Чжоу вместе со своим постоянным оператором Джошуа Джеймсом Ричардсом себя, кажется, ни на секунду не ограничивали.

Камни, грязь, дерево, животные, океан, пустыня, моча и фекалии - общий пейзаж "Земли кочевников" выглядит максимально приближенным к дикой природе. И если в "Наезднике" хтоническим лейтмотивом служили лошади, то здесь эту честь переняли камни - мелкие, крупные, а иногда громадные, как горы, но легким движением руки все равно превращающиеся в песок - в этой истории они играют роль и части погребального ритуала, и едва ли не метафоры израненного человеческого сердца.

За "Землю кочевников" оператор Ричардс получил свою первую номинацию на "Оскар", но упустил награду в пользу Эрика Мессершмидта и его работы в фильме "Манк". С одной стороны, можно порадоваться за работу Финчера - как-никак львиную долю его номинаций так и оставили без победы, а с другой - все равно обидно: слишком уж завораживающими оказались кадры, созданные молодым соратником Чжао, глядя на работу которого, уверяешься, что Терренсу Малику придется отказаться от монополии на фирменные проезды камеры по дикой природе.

ФОТО: kinopoisk.ru

Не стоит забывать и о том, что именно собрало вместе "кочевников" - последствия и само явление мирового финансового кризиса 2008 года не в первый раз становится поводом для серьезных размышлений об американском образе мышления и жизни - взять хотя бы "Ограбление казино" Эндрю Доминика или "Игру на понижение" Адама МакКея. Однако ни в одном из них внимания не удостаивались рядовые жители США, к коим, вопреки анекдотам, никак не отнесешь ни гангстеров, ни профессиональных финансистов.

Выброшенные из системы на периферию Америки - люди без дома и почти что без родственников - вся "Земля кочевников" состоит для героини из череды знакомств и расставаний с такими же, по сути, несчастными, потерянными и сконфуженными, нашедшими счастье в дороге и - с попутчиками. И пусть лекции основателя клуба кочевников выглядят как минимум наивными - это то, что их объединяет.

Однако куда кочует сама Ферн, если даже с кочевниками ей не по пути? Самым логичным объяснением будет то, что своего места назначения она достигла практически в самом начале - ровно в тот момент, когда уехала из, по сути, деревеньки на грани исчезновения, гордо называющей себя Эмпайр. Потому что, когда империи начинают рушиться, приходит пора перемен.

Видео: Фрагменты из фильма "Земля кочевников"