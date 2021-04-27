Великобритания применяет первые санкции в рамках нового глобального антикоррупционного режима

14 из этих людей подозреваются в участии в мошеннической схеме возврата налогов, которую однажды обнаружил кремлевский критик и юрист Сергей Магнитский.

Санкции также были введены в отношении ряда членов семьи Гупту, связанных с масштабным коррупционным скандалом в Южной Африке, и суданского бизнесмена Ашрафа Седа Ахмеда Хусейна Али, которого подозревают в хищении государственных средств в сотрудничестве с элитой Южного Судана.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что санкции были также наложены на ряд лиц, подозреваемых в коррупции и причастности к наркокартелям в Гондурасе, Никарагуа и Гватемале.

"Коррупция имеет разрушительный эффект, потому что она замедляет развитие, истощает богатство беднейших стран и держит их народ в бедности", - заявил Рааб британскому парламенту.

"Это отравляет колодец демократии. Люди, которых мы сегодня подвергли санкциям, были причастны к одним из самых ужасных дел коррупции в мире", - сказал министр.

Раньше Великобритания следовала режиму санкций Европейского союза (ЕС), но после Brexit разрабатывает собственную политику санкций.

Министерство финансов США приветствовало британские санкции.

Режим антикоррупционных санкций является продолжением так называемых санкций Магнитского, введенных Великобританией в отношении лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека.

Смерть кремлевского критика адвоката Сергея Магнитского в ноябре 2009 года после 358 дней предварительного заключения побудила несколько западных стран наложить санкции на российских чиновников. Затем этот вид санкций был распространен на другие страны.

Магнитский был арестован после того, как адвокат обвинил нескольких российских чиновников в коррупции в крупных размерах и хищении российского бюджета. Магнитскому было отказано в надлежащей медицинской помощи, и он умер за восемь дней до истечения срока его освобождения или суда.

Великобритания ввела санкции в отношении 78 человек и юридических лиц за нарушения прав человека, в том числе из России, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Пакистана, Беларуси и Северной Кореи.

Цель глобальных антикоррупционных санкций - предотвратить превращение Великобритании в место отмывания денег и убежище для нелегальных средств.