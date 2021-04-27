Вт, 27.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

Ночью температура упадет до -4

ФОТО: Koldunov Alexey/shutterstock.com

В ночь на среду, 28 апреля, температура воздуха на большей части территории Латвии опустится до 0 ..- 4 градусов, самая холодная погода будет в Курземе, прогнозируют синоптики.

В некоторых местах - в основном на северо-востоке страны - ожидается кратковременный дождь и снег, а на большей части территории будет мало облачности. Будет легкий западный ветер, в Курземе также не будет ветра.

В среду в Латвии ожидается переменная облачность, в некоторых местах, особенно в Северном Курземе, будут осадки. Ветер с запада будет в основном слабым или умеренным. Максимальная температура воздуха +6 .. + 11 градусов.

В Риге ночью в среду небо прояснится, днем ​​будет больше облаков, значительных осадков не ожидается. Будет дуть легкий западный, северо-западный ветер. Минимальная температура ночью будет от -2 градусов южной широты до +2 градусов северной широты; в сутки градусник в тени приблизится к отметке +10 градусов.

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