Ночью температура упадет до -4

В некоторых местах - в основном на северо-востоке страны - ожидается кратковременный дождь и снег, а на большей части территории будет мало облачности. Будет легкий западный ветер, в Курземе также не будет ветра.

В среду в Латвии ожидается переменная облачность, в некоторых местах, особенно в Северном Курземе, будут осадки. Ветер с запада будет в основном слабым или умеренным. Максимальная температура воздуха +6 .. + 11 градусов.