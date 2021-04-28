В результате пожара в хостеле в центре Риги погибли восемь человек

Вызов на улицу Меркеля поступил незадолго до 5 часов утра. На верхнем этаже шестиэтажного дома горели квартира и крыша.

Ugunsgrēkā hostelī Rīgas centrā gājuši bojā astoņi cilvēki. https://t.co/YZXIJaCWUS pic.twitter.com/e3l24HXnTe — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021

Спасателям удалось эвакуировать 24 человека из горящего здания, а в пострадавших от огня помещениях обнаружены восемь погибших. Еще как минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша подтвердила агентству LETA, что после вызова служба отправила на место происшествия четыре бригады медиков. Шесть пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Одни пострадавшие получили ожоги, другие отравились продуктами горения.

Еще два человека были осмотрены врачами на месте происшествия, но в госпитализации они не нуждались.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту трагического пожара в Риге, где погибли восемь человек. 187

В отделе по связям с общественностью Госполиции сообщили, что уголовное дело заведено по разделу Уголовного закона о преступлениях против общественной безопасности и порядка.

Как написал в соцсетях мэр Риги Мартиньш Стакис, по имеющейся в его распоряжении информации, пожар произошел в хостеле, и большинство пострадавших - иностранцы. Здание находится в государственной собственности.

Трагедия произошла на улице Меркеля, 8. По публично доступной информации, в нем расположены Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий. 187

Хостел в настоящее время горит на площади около 140 квадратных метров, и работы по тушению пожара продолжаются. В тушении пожара участвуют более полусотни пожарных, около десяти автомашин VUGD и два автоподъемника.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В настоящее время огонь еще не локализован, и зона горения может измениться.

В здании горят коридор на последнем, шестом, этаже и прилегающие к нему жилые помещения. Пламя охватило также конструкции крыши и теплоизоляционные материалы.

Из-за пожара перекрыто движение на участке улицы Меркеля от улицы Чака до улицы Кр. Барона.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Этот участок улицы активно используется общественным транспортом, поэтому в его движение внесены изменения. Как сообщили в Rīgas satiksme, укорочен маршрут 15-го троллейбуса, другой общественный транспорт направлен по соседним улицам, например, по улице Чака и др.

С другой стороны, движение трамваев по улице Кр. Барона не нарушено, хотя в некоторых местах в районе пожара отключено электричество.