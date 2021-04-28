В результате пожара в хостеле в центре Риги погибли восемь человек

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша подтвердила агентству LETA, что после вызова служба отправила на место происшествия четыре бригады медиков. Шесть пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Одни пострадавшие получили ожоги, другие отравились продуктами горения.
Еще два человека были осмотрены врачами на месте происшествия, но в госпитализации они не нуждались.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту трагического пожара в Риге, где погибли восемь человек.
В отделе по связям с общественностью Госполиции сообщили, что уголовное дело заведено по разделу Уголовного закона о преступлениях против общественной безопасности и порядка.
Как написал в соцсетях мэр Риги Мартиньш Стакис, по имеющейся в его распоряжении информации, пожар произошел в хостеле, и большинство пострадавших - иностранцы. Здание находится в государственной собственности.
Трагедия произошла на улице Меркеля, 8. По публично доступной информации, в нем расположены Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий.
Хостел в настоящее время горит на площади около 140 квадратных метров, и работы по тушению пожара продолжаются. В тушении пожара участвуют более полусотни пожарных, около десяти автомашин VUGD и два автоподъемника.
В настоящее время огонь еще не локализован, и зона горения может измениться.
В здании горят коридор на последнем, шестом, этаже и прилегающие к нему жилые помещения. Пламя охватило также конструкции крыши и теплоизоляционные материалы.
Из-за пожара перекрыто движение на участке улицы Меркеля от улицы Чака до улицы Кр. Барона.
Этот участок улицы активно используется общественным транспортом, поэтому в его движение внесены изменения. Как сообщили в Rīgas satiksme, укорочен маршрут 15-го троллейбуса, другой общественный транспорт направлен по соседним улицам, например, по улице Чака и др.
С другой стороны, движение трамваев по улице Кр. Барона не нарушено, хотя в некоторых местах в районе пожара отключено электричество.