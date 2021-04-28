Среди участников прошедшего в Цесисе концерта выявлено 29 случаев Covid-19

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) работает с этим конкретным случаем уже неделю, и сейчас установлено большое число контактных лиц. Заболевшие - в основном, представителя профессиональных музыкальных коллективов, в том числе хоров и оркестров.

Этот концерт, по мнению SPKC, не считается публичным мероприятием, так как это было скорее трансляцией - в основном он задумывался для трансляции по радио и телевидению. В то же самое время в центре отметили, что у таких коллективов отдельные правила тестирования, как, например, в случае профессиональных спортсменов.

В концерте Klātbūtne принимал участие и Государственный академический хор Latvija,

однако его представитель Мара Йегере отказалась предоставить агентству LETA подробный комментарий по поводу произошедшей вспышки Covid-19.

Как агентству LETA рассказала представитель Латвийского телевидения Криста Луизе Приедите, когда на LTV узнали, что среди участников концерта констатировано заражение Covid-19, десять сотрудников незамедлительно были отправлены на самоизоляцию.

"К сожалению, у двух находящихся на самоизоляции сотрудников констатировано заражение, в свою очередь остальные в ближайшие дни вернусь на работу", - отметила Приедите.

Как агентству LETA заявили в концертном зале "Цесис", на прошлой неделе один из работников концертного зала заразился Covid-19. "Однако ни у нас, ни у SPKC нет фактов, что заражение произошло именно во время концерта. Все другие работники, вовлеченные в организацию концерта, многократно тестировались, заболевших и контактных лиц нет", - сказала представитель зала Эгия Сальникова.

Она указала, что после получения информации о том, что констатировано заболевание Covid-19 в хоре и оркестре, SPKC дал рекомендации работникам концертного зала следить за состоянием здоровья, однако контактных лиц констатировано не было.