Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Гарик Харламов откроют новый сезон шоу "Прожарка"

Жесткий юмор с переходом на личности снова на экранах ТНТ и ТНТ4 - юмористическое хейт-шоу "Прожарка" возвращается в эфир с третьим сезоном. Шоу переезжает на новую площадку и трансформирует формат в сторону большей интерактивности: теперь вместе с комиками прожаривать главного героя будут и зрители в зале.

Первым гостем нового сезона станет звезда ТНТ, ведущий и юморист Азамат Мусагалиев. Он займет место в кресле главного героя, чтобы узнать всё, что о нём думает народ, чем он похож на Зою Яровицыну, почему за ним везде хвостом ходит Денис Дорохов.

При этом Денис Дорохов пришёл к Азамату и сюда. Он стал одним из "прожарщиков" и отыгрался за все шутки про свое лицо, а затем рассказал историю про эпичный фэйл Азамата, о котором раньше никто не слышал. Специальным гостем открывающего выпуска сезона стал Гарик Харламов, вместе с ним по Азамату проехались комики Марк Сергиенко, Зоя Яровицына, Сергей Матросов, Игорь Джабраилов и Настя Веневитина.

Азамат Мусагалиев, гость шоу "Прожарка":

"Нужно иметь большую самоиронию, чтобы прийти сюда. На самом мне это не так легко далось. Хотя и не скажу, что прямо тяжело: было интересно и весело, я понимал, что это все написано хорошими талантливыми ребятами, поэтому мне понравилось. Мне больше всего понравилась шутка, что Зоя Яровицына - это я, когда нашел мамину косметичку - лучшая за всю программу. Конечно, глубже всех копнул Денис Дорохов, потому что с ним знакомы уже 19 лет".

Илья Соболев, ведущий шоу "Прожарка":

"Напомню, что именно "Прожарка" - это первое шоу, которое начало "унижать" достоинство людей. Вообще в этом сезоне у нас всё масштабнее и круче. Мы теперь будем общаться с залом, добавили небольшой элемент интерактива. У нас будет еще больше звезд, мы хотим добиться ощущения, что это шоу элитарное. Мы ждем от наших зрителей улыбок и качественного смеха, потому что искусственный подкладывать мы не будем, как это делается на разных проектах других телеканалов – здесь все искренне и честно".