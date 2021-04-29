Чт, 29.04.2021
Что касается так называемого Балтийского пузыря, то пока рано говорить, можно ли его восстановить таким же образом, как было в прошлом году. Сейчас мы планируем консультации с балтийскими партнерами, чтобы обсудить, что конкретно мы можем предпринять. Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

Воздушное пространство Балтии будут патрулировать испанские истребители

Истребитель. Иллюстративное фото ФОТО: SCANPIX

На смену представителям ВВС Италии, выполняющим миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, прибыли испанские военные летчики, сообщило в четверг Министерство обороны Литвы.

Испания с семью истребителям Eurofighter Typhoon будет охранять воздушное пространство Балтии с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе в течение четырех месяцев. Это восьмая миссия ВВС Испании в странах Балтии.

Итальянские военные дежурили в Литве с сентября - в течение двух четырехмесячных смен они патрулировали небо на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

Италия и далее будет участвовать в укреплении миссии воздушного патрулирования с базы ВВС Эстонии в Эмари с пятью истребителями F-35.

В этот раз к миссии в балтийских странах присоединяться и ВВС Турции, которые с середины мая до сентября с истребителями F-16 будут базироваться в польском Мальборке. В предыдущий раз турецкие военные участвовали в миссии в 2006 году и базировались в литовском Шяуляе.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.

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