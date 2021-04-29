Воздушное пространство Балтии будут патрулировать испанские истребители

Испания с семью истребителям Eurofighter Typhoon будет охранять воздушное пространство Балтии с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе в течение четырех месяцев. Это восьмая миссия ВВС Испании в странах Балтии.

Итальянские военные дежурили в Литве с сентября - в течение двух четырехмесячных смен они патрулировали небо на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

Италия и далее будет участвовать в укреплении миссии воздушного патрулирования с базы ВВС Эстонии в Эмари с пятью истребителями F-35.

В этот раз к миссии в балтийских странах присоединяться и ВВС Турции, которые с середины мая до сентября с истребителями F-16 будут базироваться в польском Мальборке. В предыдущий раз турецкие военные участвовали в миссии в 2006 году и базировались в литовском Шяуляе.