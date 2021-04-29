Фото ⟩ Помните неудачный перевод рекламы вакцинации на русский? Его изменили, но это не помогло

Теперь текст обращения выглядит так:

"Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой". 16

Странно то, что агентство уже принесло извинения и исправило текст на плакате, но по какой-то причине сейчас в нем снова ошибка.

Фотографии с плакатом уже разлетелись по соцсетям, а пользователи оставляют ироничные комментарии. "Даже не знаю, что и сказать. Может, не стоит больше и пробовать?" - написала одна из пользовательниц Facebook.

На момент написания материала получить комментарий у рекламного агентства не удалось.

Напомним, ставшая знаменитой на весь мир реклама с переводом обращения Горкша была замечена читателем RUS TVNET в автобусе Rīgas satiksme. Оригинальный призыв Горкша переводится как "Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке". Официальный же перевод на русский язык вышел несколько... противоречивым. Фраза "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой" наводит на мысль о возможном летальном исходе после вакцинации.

Оригинальный вариант:

Знаменитый перевод:

ФОТО: Фото очевидца

Тогда в Бюро вакцинации ответили, что материалы для рекламной кампании готовило рекламное агентство. Немного позднее рекламное агентство Nord DDB Riga принесло свои извинения всем, чьи чувства были задеты, и исправило плакат. Также руководитель рекламного агентства Андрис Рубинс принес отдельные извинения Каспару Горкшу, который "определенно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом".

Каспар Горкш тогда дал свой комментарий: "Латвия не уникальна с ошибкой в рекламе ​​кампании вакцинации, похожая ситуация сложилась в Швеции. Я бы сказал, что у меня и у известного героя мемов Гарольда возникла аналогичная проблема - что-то произошло без нашего ведома".

Напомним, 1 апреля стартовала информационная кампания "2 миллиона причин вакцинироваться". К кампании Министерства здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний были привлечены и латвийские знаменитости: Лайма Вайкуле, Ивар Калныньш и другие, а также о своих причинах привиться рассказали сотрудники TVNET Grupa.