Фото ⟩ Помните неудачный перевод рекламы вакцинации на русский? Его изменили, но это не помогло

В середине апреля мы писали о рекламной кампании вакцинации от коронавируса с участием бывшего футболиста сборной Латвии и экс-президента ЛФФ Каспара Горкша - тогда его обращение неправильно перевели на русский, из-за чего призыв стал звучать зловеще и угрожающе. Позже текст на плакате исправили, однако с недавнего времени в общественном транспорте Риги в обращении снова заметна ошибка.
Теперь текст обращения выглядит так:
"Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой".
Странно то, что агентство уже принесло извинения и исправило текст на плакате, но по какой-то причине сейчас в нем снова ошибка.
Фотографии с плакатом уже разлетелись по соцсетям, а пользователи оставляют ироничные комментарии. "Даже не знаю, что и сказать. Может, не стоит больше и пробовать?" - написала одна из пользовательниц Facebook.
На момент написания материала получить комментарий у рекламного агентства не удалось.
Напомним, ставшая знаменитой на весь мир реклама с переводом обращения Горкша была замечена читателем RUS TVNET в автобусе Rīgas satiksme. Оригинальный призыв Горкша переводится как "Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке". Официальный же перевод на русский язык вышел несколько... противоречивым. Фраза "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой" наводит на мысль о возможном летальном исходе после вакцинации.
Оригинальный вариант:
Знаменитый перевод:
Тогда в Бюро вакцинации ответили, что материалы для рекламной кампании готовило рекламное агентство. Немного позднее рекламное агентство Nord DDB Riga принесло свои извинения всем, чьи чувства были задеты, и исправило плакат. Также руководитель рекламного агентства Андрис Рубинс принес отдельные извинения Каспару Горкшу, который "определенно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом".
Каспар Горкш тогда дал свой комментарий: "Латвия не уникальна с ошибкой в рекламе кампании вакцинации, похожая ситуация сложилась в Швеции. Я бы сказал, что у меня и у известного героя мемов Гарольда возникла аналогичная проблема - что-то произошло без нашего ведома".
Напомним, 1 апреля стартовала информационная кампания "2 миллиона причин вакцинироваться". К кампании Министерства здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний были привлечены и латвийские знаменитости: Лайма Вайкуле, Ивар Калныньш и другие, а также о своих причинах привиться рассказали сотрудники TVNET Grupa.
Видео: TVNET Grupa называет свои причины для получения прививки от Covid-19