Видео ⟩ Лайма Вайкуле, Ивар Калныньш и другие латвийские знаменитости назвали свои причины вакцинироваться

Каждый, принявший участие в кампании, называет свою причину для получения прививки от Covid-19. Например:

"Я устала втихую ходить на свидания" и "Я хочу, чтобы жили мои друзья, жил мой народ, хочу, чтобы жили мои зрители. Я хочу жить сама. Я хочу посоветовать: не слушайте слухи, слушайте только ученых! Я хочу вакцинироваться!" - сказала Лайма Вайкуле.

"Я хочу сходить с женой в театр и посмотреть, как коллеги "мучаются"? - говорит Ивар Калныньш.

✅ Divi miljoni iemeslu vakcinēties. Kāds ir Tavs?



📲 Piesakies savai vakcīnai pret Covid-19 https://t.co/lSimceNtwn, pa tālruni 8989 vai pie sava ģimenes ārsta. pic.twitter.com/tJTAOjHOTj — Veselības ministrija (@veselibasmin) April 1, 2021

В ролике также приняли участие многие другие латвийские знаменитости и деятели, а также бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

Кстати, TVNET GRUPA также не осталась равнодушной и приняла участие в кампании. Среди тех, кто рассказал о своих причинах вакцинироваться, были и журналисты RUS TVNET: Эрика Сташкевич, Андрей Тимофеев и Ника Рутковска.

Видео: TVNET GRUPA называет свои причины для получения прививки от Covid-19

На сегодняшний день 114 830 латвийцев получили как минимум одну прививку против Covid-19, а 23 871 житель завершил вакцинацию, получив вторую дозу вакцины. Вчера и позавчера в Латвию доставлено 68 400 доз вакцин, из которых 12 600 будут использованы для получения второй дозы, а остальные предназначены для скорейшего продолжения вакцинации населения. В настоящее время вакцинация наиболее активно проходит в приоритетных группах "сениоры старше 70 лет" и "жители с хроническими заболеваниями".

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс: "Первая вакцинация против Covid-19 в Латвии была зарегистрирована 28 декабря 2020 года. Прошло три месяца, и мы столкнулись с бесчисленными вызовами, чтобы вакцинировать тех, кто в силу своих повседневных обязанностей близок к риску распространения вируса, тех, кто подвержен высокому риску заражения, людей старшего поколения, а также жителей с хроническими заболеваниями.

В то время как в Латвию постепенно будет поступать все больше вакцин, для нас важна мотивация каждого жителя пройти вакцинацию, потому что только так мы как страна сможем защитить себя. Коллективный иммунитет - наше общее достижение. Совместное решение, основанное на нашей индивидуальной мотивации. В это время у каждого своя мотивация - у одного это желание путешествовать, у другого - желание собраться вместе, у третьего - встреча с близкими. Чтобы превратить нашу личную мотивацию в коллективный иммунитет, мы начали информационную кампанию".

Истории и рассказы, включенные в кампанию, позволяют нам взглянуть на мысли каждого из нас о том, почему вакцинация - это шаг по возвращению к обычному ритму жизни. Чем больше вакцинированных в сообществе людей, тем ниже риск возникновения серьезных заболеваний и значительных ограничений доступа к медицинской помощи и других ограничений в общественной жизни.