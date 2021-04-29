После смертоносного пожара Рижская дума остановила работу нескольких хостелов

Он сообщает, что в результате совместных рейдов Рижской городской полиции и Строительного управления остановлена ​​эксплуатация помещений в квартирах 7, 9 и 19 на улице Марияс 1.

Во всех квартирах были оборудованы "хостелы". Начались административные процессы.

Marijas 1, dz. 7, 9 un 19 pārtraukta telpu ekspluatācija, visos dzīvokļos bija ierīkoti “hosteļi”, sākti administratīvie procesi. Strūgas iela 2A - ir pildīta prasība pārtraukt ekspluatāciju. @RigasPP un @Buvvalde kopīgie reidi turpinās - pārbaude sākta Martas ielas “hostelī”. pic.twitter.com/xngxsCZm9D — Mārtiņš Staķis (@MStakis) April 29, 2021

В свою очередь, требование о прекращении эксплуатации помещения на улице Стругу, 2а выполнено.

По словам Стакиса, в хостеле на улице Мартас также началась проверка.

Сегодня была созвана первая встреча межведомственной рабочей группы, созданной по предложению председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса, задачей которого является оценка возможностей более оперативных действий по устранению деятельности потенциально опасных и нелегальных хостелов или развлекательных заведений.

Рабочая группа обсудила возможность внесения изменений в законодательство и существующую систему с целью уменьшения количества подобных случаев. Было подчеркнуто, что следует уделять внимание не только незаконным гостиницам и хостелам, но и местам обслуживания и развлечений, поскольку во многих частях мира в них происходят трагические происшествия.

Официальные лица обсудили возможности внесения изменений в Закон об административной процедуре и введения новых средств правоприменения, а также возможности улучшения межведомственного сотрудничества между учреждениями и улучшения процедуры обеспечения исполнения административного акта. Также говорилось о способах улучшения доступа к информации и расширения возможностей передачи полученной информации другим службам, что не всегда возможно в настоящее время, например, путем создания единой платформы.