Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

- Вот зачем люди худеют! - со смехом ответил ее муж.

После этого он рассказал о буднях в колонии. Накануне апелляции его водили в баню, чтобы он выглядел "прилично": " Я в зеркало посмотрелся - я, конечно, ужасный скелет, скелетон. Я 72 килограмма весил, наверное, в 7 классе. Если бы я снял китель, я бы выглядел гораздо хуже".

Затем Навальный рассказал о том, как в соответствии с планом врачей выходит из голодовки. Повышать количество калорий нужно постепенно, например, в день апелляции политику позволили съесть пищи на 450 калорий, завтра их количество вырастет до 530.

При этом у политика возникли проблемы с получением некоторых продуктов, которые ему прописал врач. До заседания он написал просьбу о том, чтобы ему дали "60 грамм морковки". "Вопрос решается", - со смехом рассказывал Навальный. Потом он пошутил, что, возможно, начнет есть растения с подоконника - правда, по его словам, это чревато возбуждением уголовного дела за поедание "цветов с окна".

- Яблоко так и не дали. Я прошу один маленький кусочек яблока четыре дня, вопрос не решился. Видимо, Путина спрашивают, - продолжал Навальный.

- А тушеные овощи дадут? - со смехом спрашивала Юлия.

- Когда я выиграю битву за 60 грамм моркови, тогда примусь за тушенку, - смеялся в ответ Навальный. - Мне предлагают бульон, но по плану бульон еще рано есть. Но они так-то стараются, по плану дают, но не могут добавлять суперэкзотические вещи типа дольки яблока и морковки. Зона возможного пока заключается в бульоне и каше.

Сейчас рацион политика состоит из трех ложек каши, которые он разбавляет кипятком и ест. "Отлично заходит", - жизнерадостно рассказывал политик жене и прессе.

"Полное противоречие теории права"

Основная часть заседания ушла на зачитывание апелляционной жалобы адвокатов. Их возражения касались и процессуальной части суда первой инстанции, и сути обвинения.

Во-первых, говорилось в жалобе, дело не было подсудно мировому суду. Во-вторых, судья Вера Акимова, по мнению адвокатов, в приговоре неправильно интерпретировала заказанную обвинением экспертизу обвинения. В заключении эксперта Глотовой говорилось о том, что слова Навального о "предателях" были оценочными суждениями, а не фактами. Но в приговоре они стали доказательствами того, что политик совершил клевету.

Недовольна защита оказалась и тем, что во время допроса ветерана Артеменко по видеосвязи с ним в комнате находились другие люди, личность которых так и не установили. Само качество связи тоже вызывало нарекания адвокатов.

В жалобе вновь повторялся главный аргумент Алексея Навального и его адвокатов - в своих комментариях он выражал отношение ко всем людям, которые снялись в ролике RT, а не клеветал на конкретного человека, в данном случае, на ветерана Артеменко.