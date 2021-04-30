ГРУ участвовало в конфликте в Донбассе: новые данные Bellingcat

- Кстати, о биллинге. Расследование Bеllingcat о возможной причастности ГРУ к отравлению Алексея Навального, появившееся в декабре 2020 года, тоже было во многом основано на анализе биллингов телефонных разговоров. Тогда вы сказали, что после этой публикации достать такие данные, скорее всего, станет практически невозможно. Но, получается, что возможности отследить переговоры сотрудников российских спецслужб имеются до сих пор?
- Это правда, сегодня таких данных уже не достать.
К счастью, еще во время расследования отравлений (бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. - Ред.) в Солсбери и (торговца оружием Эмилиана Гебрева. - Ред.) в Болгарии, мы накопили довольно много биллингов по ключевым фигурам этих расследований. Так что сейчас мы можем вернуться к этим данным и начать проверять новые гипотезы.
- По мнению чешских следователей, взрыв в Врбетице в октябре 2014 года мог быть связан с неудавшимся покушением на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. Почему вы не согласны с этой версией?
- При таком сценарии ГРУ выглядело бы слишком некомпетентным. Ведь любая проверка с их стороны показала бы, что конкретных планов по транспортировке именно этих боеприпасов в сторону Болгарии в течение ближайшего года нет. А планировать покушение на более отдаленный срок уже слишком сложно. Поэтому, я думаю, что это какая-то ошибка или недопонимание со стороны чешских властей.
- Чем объясняется тот факт, что между первым взрывом, о котором сообщает болгарская прокуратура, - в 2011 году, и последним, в 2020 году, пролегают почти десять лет. Чем объяснить такой значительный временной интервал, если считать, что эти взрывы были частью единой операции?
- После войны в Грузии последовало еще несколько вспышек военных действий, связанных с Южной Осетией. Видимо, России было необходимо уничтожить запасы боеприпасов, которыми могла бы воспользоваться грузинская армия. В свою очередь, 2014 год - это дата начала уже новой войны. Несмотря на то, что часть 29155 - это диверсионная группа ГРУ и группа для убийств, в первую очередь, она занимается интересами министерства обороны РФ. Именно поэтому они становятся более активными, когда начинаются новые войны.
- Следуя логике вашего расследования, можно предположить, что похожие операции по уничтожению боеприпасов противника должны были проводиться и перед началом войны России с Грузией?
- Возможно. Но часть ГРУ 29155 сформировалась в нынешнем, засекреченном формате именно после войны в Грузии. Часть с тем же номером существовала и раньше, но занималась другими задачами: обучением спецназовцев и так далее. Мы видим, что и Мишкин, и Чепига (по данным Bellingcat, вымышленные имена агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги - Александр Петров и Руслан Боширов. - Ред.) - поколение, рожденное в период между 1977 и 1981 годом, появляется именно в 2009 году. Скорее всего, именно после войны с Грузией ГРУ решило, что им нужна именно такая группа для международных операций.