ГРУ участвовало в конфликте в Донбассе: новые данные Bellingcat

29 апреля МИД Болгарии объявил о высылке дипломата РФ. По данным прокуратуры страны, шестеро россиян могут быть причастны к серии взрывов на складах боеприпасов и военных заводах в Болгарии в период с 2011 по 2020 годы. Ранее портал Bellingcat опубликовал резонансное расследование, согласно которому, как минимум один из этих взрывов - дело рук спецподразделения ГРУ 29155.

Его сотрудники причастны также к взрывам на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и ряду других секретных операций в Европе, утверждают журналисты. Как им удалось выйти на след российской спецслужбы и чего, по их мнению, добивался Кремль с помощью этих операций, рассказал в интервью DW один из авторов расследования - Христо Грозев.

DW: Господин Грозев, судя по вашему последнему расследованию, офицеры ГРУ могли быть причастны ко взрывам на военных складах и заводах в Болгарии в период с 2011 по 2020 год, а также взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году. Целью всех этих операций было уничтожение оружия, предназначавшегося для поставок в Украину?

Христо Грозев: В наших расследованиях речь идет только о взрывах в 2014 году в Чехии и в 2015 году в Болгарии. Что касается взрыва 2011 года (на складе компании по продаже оружия EMCO болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. - Ред.), о котором болгарская прокуратура сообщила 28 апреля, то он, очевидно, не мог быть связан с Украиной. При этом господин Гебрев, и другие болгарские поставщики оружия и боеприпасов публично говорили, что продают оружие Грузии. Возможно, взрыв был связан именно с этим обстоятельством, однако сами мы этого до сих пор не расследовали.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев ФОТО: picture-alliance/empics/D. Mirzoeff

В 2015 году все взрывы в Болгарии произошли на складах, где хранилось оружие компании EMCO и других болгарских производителей, которые уже заключили договоры о поставках в Украину и Грузию. В то же время все уничтоженные боеприпасы были совместимы с оружием советского образца, которое на том этапе покупали у Болгарии преимущественно Грузия и Украина.

До 2015-2016 года, когда Россия стала более активно участвовать в войне в Сирии, эти военные действия (связанные с конфликтом в Донбассе. - Ред.) были для Кремля основными. Так что мотив для уничтожения боеприпасов, предназначенных для поставок в этот регион, выглядит логичным.

- Судя по расследованию, у вас имеются записи телефонных разговоров между сотрудниками ГРУ и российскими офицерами в Донбассе, а также украинскими сепаратистами?