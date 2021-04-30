На границе Киргизии и Таджикистана произошли смертельные столкновения
Киргизия в пятницу сообщила, что число погибших в вооруженных столкновениях на границе с Таджикистаном выросло до 13 человек, сообщает AFP.
Киргизия в пятницу сообщила, что число погибших в вооруженных столкновениях на границе с Таджикистаном выросло до 13 человек, сообщает AFP.
После договоренности о прекращении огня Минздрав Киргизии сообщил, что в результате столкновений ранены были 134 человека, в том числе 13 погибли.
Состояние двух раненых тяжелое.
На границе Киргизии и Таджикистана периодически происходят конфликты между пограничниками и жителями этих стран.
Несколько участков границы не обозначены четко, и нет возможности установить, где именно находится граница между государствами.
Произошедшие в четверг столкновения были крупнейшими за последние годы.
Отметим, что в четверг, 29 апреля, между военными двух стран начались прямые боевые столкновения. При этом стороны возложили ответственность за них друг на друга.
Как пишет "Медуза", с таджикской стороны были обстреляны несколько киргизских пограничных постов, в свою очередь киргизские военные захватили один таджикский пост.
После начала столкновений страны начали стягивать в район конфликта дополнительные вооружения, а Киргизия решила эвакуировать жителей соседних деревень.