На границе Киргизии и Таджикистана произошли смертельные столкновения

После договоренности о прекращении огня Минздрав Киргизии сообщил, что в результате столкновений ранены были 134 человека, в том числе 13 погибли.

Состояние двух раненых тяжелое.

На границе Киргизии и Таджикистана периодически происходят конфликты между пограничниками и жителями этих стран.

Несколько участков границы не обозначены четко, и нет возможности установить, где именно находится граница между государствами.

Произошедшие в четверг столкновения были крупнейшими за последние годы.

Отметим, что в четверг, 29 апреля, между военными двух стран начались прямые боевые столкновения. При этом стороны возложили ответственность за них друг на друга.

Как пишет "Медуза", с таджикской стороны были обстреляны несколько киргизских пограничных постов, в свою очередь киргизские военные захватили один таджикский пост.