Пт, 30.04.2021
Что касается так называемого Балтийского пузыря, то пока рано говорить, можно ли его восстановить таким же образом, как было в прошлом году. Сейчас мы планируем консультации с балтийскими партнерами, чтобы обсудить, что конкретно мы можем предпринять. Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

На границе Киргизии и Таджикистана произошли смертельные столкновения

Иллюстративное фото ФОТО: Borka Kiss/Shutterstock

Киргизия в пятницу сообщила, что число погибших в вооруженных столкновениях на границе с Таджикистаном выросло до 13 человек, сообщает AFP.

После договоренности о прекращении огня Минздрав Киргизии сообщил, что в результате столкновений ранены были 134 человека, в том числе 13 погибли.

Состояние двух раненых тяжелое.

На границе Киргизии и Таджикистана периодически происходят конфликты между пограничниками и жителями этих стран.

Несколько участков границы не обозначены четко, и нет возможности установить, где именно находится граница между государствами.

Произошедшие в четверг столкновения были крупнейшими за последние годы.

Отметим, что в четверг, 29 апреля, между военными двух стран начались прямые боевые столкновения. При этом стороны возложили ответственность за них друг на друга.

Как пишет "Медуза", с таджикской стороны были обстреляны несколько киргизских пограничных постов, в свою очередь киргизские военные захватили один таджикский пост.

После начала столкновений страны начали стягивать в район конфликта дополнительные вооружения, а Киргизия решила эвакуировать жителей соседних деревень.

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