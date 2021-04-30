Пт, 30.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Самоизоляцию не нужно соблюдать по возвращении из Великобритании, Исландии и Ватикана

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Самоизоляцию в Латвии по-прежнему не нужно соблюдать по возвращении из Великобритании, Исландии и Ватикана, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Среди стран Европейского союза и Европейской экономической зоны этот порог не превышен только в Ватикане, где в течение двух недель не было выявлено ни одного случая заражения, и в Исландии, где кумулятивная заболеваемость составляет 44,5 случая на 100 тыс. жителей. Заболеваемость в Великобритании также составляет менее 50 случаев на 100 тыс. жителей, а именно 46,3 случая.

В отношении стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при возвращении в Латвию из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии.

При въезде в Латвию из стран, не входящих в список SPKC, необходимо соблюдать самоизоляцию.

 
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