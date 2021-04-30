Самоизоляцию не нужно соблюдать по возвращении из Великобритании, Исландии и Ватикана

Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Среди стран Европейского союза и Европейской экономической зоны этот порог не превышен только в Ватикане, где в течение двух недель не было выявлено ни одного случая заражения, и в Исландии, где кумулятивная заболеваемость составляет 44,5 случая на 100 тыс. жителей. Заболеваемость в Великобритании также составляет менее 50 случаев на 100 тыс. жителей, а именно 46,3 случая.