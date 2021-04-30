Дважды ошибочно "переведенный" Горкш публикует свою версию с остроумным призывом к вакцинации

Горкш разместил в своем Twitter остроумное фото одного из самых популярных мемов - Гарольда, скрывающего боль.

Бывший футболист приглашает жителей подать заявку на прививку на сайте manavakcina.lv.

Vai Jūs, tieši Jūs, es jau esmu uzaicinājis vakcinēties? Izvēlaties sev ērtu vietu un laiku https://t.co/7c3TDdtudO. pic.twitter.com/4BxDHFzNAp — Kaspars Gorkss (@KasparsGorkss) April 30, 2021

Стоит добавить, что у Гарольда также есть интересная история с кампанией вакцинации. Шведские власти по ошибке использовали фотографию Гарольда, скрывающего боль, в рекламе бесплатной вакцинации жителей.

В середине апреля мы писали о рекламной кампании вакцинации от коронавируса с участием бывшего футболиста сборной - тогда его обращение неправильно перевели на русский, из-за чего призыв стал звучать зловеще и угрожающе.

После того, как рекламное агентство Nord DDB Riga принесло ему свои извинения, Каспар Горкш сказал: "Латвия не уникальна с ошибкой в рекламе ​​кампании вакцинации, похожая ситуация сложилась в Швеции. Я бы сказал, что у меня и у известного героя мемов Гарольда возникла аналогичная проблема - что-то произошло без нашего ведома.

Позже текст на плакате исправили, однако через некоторое время в общественном транспорте Риги в обращении снова заметили ошибку.