Шведские власти случайно использовали мем для рекламы бесплатной вакцинации от коронавируса

Фотография Андраша Арато, которого называют Гарольдом, появилась на сайте Управления здравоохранения Стокгольма. Снимок сопровождала новость о том, что жители Швеции от 75 лет смогут сделать бесплатную прививку от Covid-19.

Nice to see Hide the Pain Harold doing his bit for Sweden’s COVID-19 vaccination effort. pic.twitter.com/ObBgK9OTNt — Colm Fulton (@ColmFulton) March 30, 2021

Официальный представитель стокгольмского региона Ханна Феллениус заявила Reuters, что фотографию Андраша Арато взяли из фотостока, не зная, что он герой мема. После того, как они узнали о Гарольде, фотографию быстро поменяли.

Шведские власти не считают, что эта фотография могла ухудшить отношение местных жителей к вакцине, отмечает агентство. Снимок был на сайте несколько часов.