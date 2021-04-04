Шведские власти случайно использовали мем для рекламы бесплатной вакцинации от коронавируса

Фотография Андраша Арато, которого называют Гарольдом, появилась на сайте Управления здравоохранения Стокгольма. Снимок сопровождала новость о том, что жители Швеции от 75 лет смогут сделать бесплатную прививку от Covid-19.
Официальный представитель стокгольмского региона Ханна Феллениус заявила Reuters, что фотографию Андраша Арато взяли из фотостока, не зная, что он герой мема. После того, как они узнали о Гарольде, фотографию быстро поменяли.
Шведские власти не считают, что эта фотография могла ухудшить отношение местных жителей к вакцине, отмечает агентство. Снимок был на сайте несколько часов.
Мем с "Гарольдом" появился в 2011 году. На фото изображен житель Венгрии по имени Андраш Арато.