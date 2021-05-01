Из-за недоставленных вакцин центр вакцинации в Мадоне в выходные не сможет получить вакцины

В целом, поставка вакцин в центры планируется вместе с окончательным решением о работе конкретных центров, однако, как было отмечено в Отделе проекта вакцинации, в будущем центры будут работать более регулярно и с определенной запланированной мощностью вакцинации.

В этом случае, когда один из 28 центров планировалось открыть на выходные, возникло недоразумение со стороны организации процесса вакцинации и поставки вакцин, что привело к необходимости перенести вакцинацию желающих в этом центре.