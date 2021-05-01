Сб, 1.05.2021
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Из-за недоставленных вакцин центр вакцинации в Мадоне в выходные не сможет получить вакцины

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Из-за организационных недоразумений Мадонский центр вакцинации не получил вакцины против Covid-19, поэтому вакцинация населения в эти выходные в этом центре не будет проводиться, выяснила Национальная служба здравоохранения в Управлении проекта вакцинации.

В целом, поставка вакцин в центры планируется вместе с окончательным решением о работе конкретных центров, однако, как было отмечено в Отделе проекта вакцинации, в будущем центры будут работать более регулярно и с определенной запланированной мощностью вакцинации.

В этом случае, когда один из 28 центров планировалось открыть на выходные, возникло недоразумение со стороны организации процесса вакцинации и поставки вакцин, что привело к необходимости перенести вакцинацию желающих в этом центре.

"Спасибо специалисту по вакцинации, который отменил 20 записей и обзвонил население. После запроса вакцины Мадонский центр вакцинации получит их на новой неделе и сможет провести вакцинацию ближе ко второй половине недели", - объясняют в Отделе проекта вакцинации.

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