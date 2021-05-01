"Выглядело, как будто он сидел на рельсах". В Саулкрасты поезд сбил человека

Мария, живущая рядом с железнодорожной станцией Саулкрасты, говорит, что хорошо знает, когда ходят поезда. В четверг ее удивил звук поезда, но она не обратила на это особого внимания. Только на следующее утро она поняла, что на станции погиб человек.

Местные жители были в ужасе от того, что мужчина находился на рельсах так поздно, в темноте. Соседка Марии Инга говорит, что люди очень беспечны. Были случаи, когда люди в нетрезвом виде лежали между рельсами. Женщина видела, как некоторые бегут через железнодорожные пути за несколько мгновений до того, как поезд останавливается на станции.

Анна, бывшая железнодорожная служащая, соглашается с Ингой и добавляет, что по мере приближения остановки поезд замедляется. "Скорее всего, он был пьян. Я не слышала. Скорее всего, что-то в этом роде", - говорит она.

Представители Pasažieru vilciens пообщались с машинистом поезда и спросили, что он видел за несколько мгновений до столкновения. Выяснилось, что пешеход не двинулся с места, несмотря на предупредительные сигналы.

"Машинист поезда, который выехал из Скулте в 22:19, заметил человека и резко затормозил. Однако избежать столкновения не удалось.

По имеющейся у меня информации, он действительно находился на рельсах и в таком месте, где ему не разрешалось переходить дорогу. Скорее всего, это выглядело так, как будто он сидел".

говорит Айя Бабре, руководитель отдела маркетинга AS Pasažieru vilciens.

Из-за аварии задержались три последних пассажирских поезда на маршруте Скулте в обоих направлениях. Время прибытия было сдвинуто примерно на час. Полиция возбудила уголовное дело, обстоятельства гибели пешехода выясняются.