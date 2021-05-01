Сб, 1.05.2021
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Кришьянис Кариньш

Аэрозоль, потенциально способный дезактивировать коронавирус, будет доступен в Эстонии с 3 мая

ФОТО: Icosagen

Созданный в Эстонии оральный и назальный спрей против коронавирусной инфекции, разработанный в сотрудничестве с эстонскими компаниями и университетами, получил разрешение на продажу и будет доступен в аптеках Эстонии с 3 мая, сообщает портал Tervisegeenius.

30 марта Тартуский университет и Эстонский университет естественных наук в сотрудничестве с несколькими эстонскими компаниями разработали технологию, позволяющую создавать оральный и назальный спрей на основе антител против SARS-CoV-2. Первые исследования уже показали, что с его помощью можно бороться с коронавирусом.

Согласно информации на сайте Тартуского университета, в основе нового продукта лежит препарат, полученный из молозива гипериммунизированных коров.

"Молозиво обладает наилучшей естественной способностью давать новорожденному первый иммунитет к антителам, вырабатываемым в организме матери. Мы разработали технологию, которая позволяет очищать антитела в молозиве для производства лекарства, которое можно использовать в виде аэрозоля для борьбы с коронавирусом",- сказал профессор Тартусского университета Март Устав, руководитель исследования.

Профессор подчеркнул, что это не лекарство, а противовирусный препарат, который действует на слизистую носа и полости рта, где потенциально может инактивировать вирус SARS-CoV-2.

Лабораторные тесты показали, что лекарство оказывает нейтрализующее действие на вирус SARS-CoV-2.

"Стоит отметить, что эти антитела были эффективны не только против штамма уханьского коронавируса, но и против наиболее заразных штаммов из Великобритании, Южной Африке и Бразилии", - сказал Устав.

Рут Олтьер, один из руководителей проекта, сказал, что теперь исследование следует активно продвигать.

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