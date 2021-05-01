Ясно, не жарко: синоптики рассказали о погоде на 1 мая
В субботу, 1 мая, температура воздуха в Латвии поднимется до +10...+13 градусов, местами на побережье - до +8 градусов, прогнозируют синоптики.
В субботу, 1 мая, температура воздуха в Латвии поднимется до +10...+13 градусов, местами на побережье - до +8 градусов, прогнозируют синоптики.
Днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, на западе Курземе и Видземе - преимущественно ясная погода.
Во второй половине дня в Риге появятся облака, существенных осадков не ожидается, ветер слабый. Воздух прогреется до +12 градусов, у моря - до +9 градусов.
1 мая в 6 утра температура воздуха в Латвии составляла +1...-4 градуса