Лже-маклер с фиктивными объявлениями об аренде обманул 37 человек

Мужчина, который скрывался под разными прозвищами, но чаще всего называл себя Марис или Райви, попал за решетку после активных действий полиции.

Подозреваемый в мошенничестве искал своих жертв в Интернете, размещая объявления с предложениями аренды квартир.

После получения аванса или резервации мужчина переставал общаться со своими клиентами и исчезал. В настоящее время ему инкриминируют 14 уголовных дел, жертвами которых являются 37 человек.

Следователю Александру Зеленко в течение нескольких месяцев пришлось выслушать разные истории. Он обобщил поступившие в Риге и Пририжье заявления о деятельности мошенника. Инспектор пришел к выводу, что подозреваемый неисправим, поэтому в суд попросили его арестовать.

На присвоенные средства мужчина покупал продукты и оплачивал съемную квартиру. По версии следователя, он копировал изображения с оригинальных рекламных объявлений или находил их где-нибудь в Интернете.