Сб, 1.05.2021
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Иварс Аболиньш, председатель NEPLP

Лже-маклер с фиктивными объявлениями об аренде обманул 37 человек

ФОТО: fizkes/Shutterstock

Мужчина долгое время пользовался доверием людей и выманивал у них деньги, размещая в Интернете фиктивные объявления об аренде квартир. После ареста лже-маклера выяснилось, что обманутых очень много, но не все хотели заявить о преступлении, хоть сотрудники правоохранительных органов до сих пор ждут заявлений от потерпевших, сообщает программа Degpunktā.

Мужчина, который скрывался под разными прозвищами, но чаще всего называл себя Марис или Райви, попал за решетку после активных действий полиции.

Подозреваемый в мошенничестве искал своих жертв в Интернете, размещая объявления с предложениями аренды квартир.

После получения аванса или резервации мужчина переставал общаться со своими клиентами и исчезал. В настоящее время ему инкриминируют 14 уголовных дел, жертвами которых являются 37 человек.

Следователю Александру Зеленко в течение нескольких месяцев пришлось выслушать разные истории. Он обобщил поступившие в Риге и Пририжье заявления о деятельности мошенника. Инспектор пришел к выводу, что подозреваемый неисправим, поэтому в суд попросили его арестовать.

На присвоенные средства мужчина покупал продукты и оплачивал съемную квартиру. По версии следователя, он копировал изображения с оригинальных рекламных объявлений или находил их где-нибудь в Интернете.

Видео: сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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