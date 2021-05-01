ВОЗ одобрила применение вакцины Moderna для экстренного использования. "Спутник V" еще проверяют

Стратегическая консультативная группа экспертов изучила данные о вакцине и рекомендовала использовать ее для людей от 18 лет. По данным ВОЗ,
эффективность препарата составила 94,1%.
Moderna стала пятой вакциной, которую ВОЗ одобрила для экстренного применения. Ранее организация включила в этот список препараты от Jannsen, Pfizer/BioNTech и два варианта вакцины от AstraZeneca.
Вакцина российского производства "Спутник V" на данный момент еще не получила одобрения от ВОЗ. В конце апреля в организации сообщали, что совместная группа Европейского лекарственного агентства и ВОЗ проводит инспекцию по надлежащей клинической практике. С 10 мая начнется инспекция на месте, которая касается практики производства.