ВОЗ одобрила применение вакцины Moderna для экстренного использования. "Спутник V" еще проверяют

Стратегическая консультативная группа экспертов изучила данные о вакцине и рекомендовала использовать ее для людей от 18 лет. По данным ВОЗ,

Moderna стала пятой вакциной, которую ВОЗ одобрила для экстренного применения. Ранее организация включила в этот список препараты от Jannsen, Pfizer/BioNTech и два варианта вакцины от AstraZeneca.