Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана. Погибли 45 человек, президенты договорились о мире

Гуманитарная помощь ФОТО: Getty Images

В субботу поступают сообщения о еще одном обстреле, однако президенты двух стран снова созвонились, чтобы попытаться прекратить противостояние.

Приграничный конфликт между двумя странами начался в четверг около водозабора "Головной" реки Ак-Суу на спорном участке, где таджикские пограничники устанавливали видеокамеры, позволяющие отслеживать распределение воды, а киргизские жители этому воспротивились.

Причины подобных конфликтов часто - в разделе общих ресурсов: питьевой и поливной воды, земель для орошения и пастбищ. К примеру, водозабором "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана пользуются как киргизы, так и таджики. Он находится недалеко и от таджикского анклава Ворух, где проживают около 35 тысяч таджикистанцев.

Карта Ферганской долины ФОТО: BBC

Сначала стороны забрасывали друг друга камнями, но затем к конфликту подключились пограничные части двух стран, которые начали взаимные обстрелы. Из нескольких кыргызских сел эвакуировано около 20 тыс. местных жителей.

По утверждению властей Кыргызстана, таджикская армия открывала огонь из пулеметов и минометов, а также использовала военные вертолеты Ми-24.

Как передает Кыргызская служба Би-би-си, за время противостояния в Кыргызстане пострадали около десяти сел, десятки домов были подожжены. Согласно данным властей страны, под обстрел попали несколько пунктов пропуска и пограничных застав. Кроме того, сообщается о поджоге около 30 автозаправочных станций.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти двух стран расследовать сообщения о преследовании гражданского населения в районе конфликта.

В своем заявлении организация ссылается на кадры в социальных сетях, на которых видно, как вооруженные таджикистанцы ходят около горящих домов. Сообщается, что это видео было снято на территории Кыргызстана.

Еще 29 апреля власти двух стран договорились прекратить огонь, однако в субботу утром пограничная служба Кыргызстана сообщила, что таджикские военные возобновили обстрелы и обстановка остается напряженной. "В селе Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие обстреливают дома граждан Кыргызстана. Жители села уже эвакуированы. Пограничники заняли оборону", - говорится в сообщении ведомства.

Представитель правительства Кыргызстана Омурбек Суваналиев сообщил Интерфаксу, что после обстрела в селе Арка один гражданин страны получил ранения. По его словам, в селе горят несколько домов.

"Пройти в местность мы не можем из-за возможного минирования территории, - сказал агентству Суваналиев. - Видно, что подожжены несколько домов. Информация о том, что таджикская сторона захватила село и водрузила свои флаги, не соответствует действительности".

По словам Суваналиева, дорога, связывающая Лейлекский район с остальной частью территории страны, разблокирована, и туда начала поступать гуманитарная помощь.